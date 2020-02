Die Siebenbürger Sachsen eine starke Gemeinschaft - Unterstützen Sie den Verband durch Ihre Mitgliedschaft!

DerSiebenbürgischen Zeitung ist in Folge 3 vom 25. Februar 2020 eine Beitrittserklärung zum Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. beigelegt. Sie, die bereits Verbandsmitglied sind, bitte ich, diese Beitrittserklärung in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiterzugeben. Fordern Sie Ihre Freunde und Bekannten auf, mit einer Mitgliedschaft die Arbeit des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu unterstützen. Die Gemeinschaft wird es Ihnen danken.

Wir Siebenbürger Sachsen benötigen eine, jetzt und auch in Zukunft. Diese Gemeinschaft trägt unsere Kultur und Tradition. In ihr ist unsere Identität verankert. Das persönliche Mitwirken eines jeden Einzelnen ist erforderlich, um kommenden Herausforderungen zu begegnen.Gemeinschaft lebt von Gemeinschaftssinn. Vielleicht möchten auch Sie sich engagieren oder sind auf der Suche nach einer sinnstiftenden Initiative, die Sie mit Ihrer aktiven Teilnahme unterstützen können. Als Verbandsmitglied unterstützen Sie unsere Arbeit. Wenn Sie es noch nicht sind, werden Sie Mitglied eines aktiven Teams, das sich nicht nur in den Dienst des Gemeinwohls stellt, sondern auch Begriffe wie Freundschaft und Hilfsbereitschaft wert schätzt. Sie treffen Gleichgesinnte, begegnen neuen Menschen und schließen neue Freundschaften.Als ordentliches Verbandsmitglied profitieren Sie und Ihre Familie vom breiten Dienstleistungsspektrum unseres Verbandes. Sie erhalten jährlich 20 Folgen der Siebenbürgischen Zeitung, haben Zugang zum Premiumbereich der Homepage, erhalten Informationen zu Eingliederung und Rentenfragen, sind Teil der Kulturveranstaltungen, Brauchtums- und Mundartpflege, nehmen Angebote für Feste, Feiern, Sport, Ausflüge wahr und vieles mehr.Diesen Satz hört man immer wieder. Dennder Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der die Rechte und Interessen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vertritt.der die Siebenbürgische Zeitung seit 70 Jahren herausgibt und der seit 20 Jahren die Homepage www.siebenbuerger.de betreibt, inklusive monatlichem Newsletter, Präsenz in den sozialen Netzwerken und eigenem YouTube-Kanal.der den Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl alljährlich auf die Beine stellt, unterschiedliche Veranstaltungen ermöglicht und siebenbürgisch-sächsische Traditionen pflegt, z.B. die Kronenfeste oder Kathreinenbälle.der sich für alle Belange unserer Landsleute einsetzt, unsere Interessen in Deutschland und Rumänien durchsetzt. Es ist der Verband, der der bundesdeutschen Öffentlichkeit bewusst macht, dass unsere Mundart, Bräuche und Traditionen wertvoll sind und für kommende Generationen bewahrt werden sollten.Unser Verband bietet den Rahmen, in dem sich die Gemeinschaft aller Siebenbürger Sachsen mit den überlieferten Traditionen weiterentwickeln kann. „Mer walle bleiwe, wat mer sen“ heißt auch, dass wir Siebenbürger Sachsen uns immer wieder an die neuen Zeiten anpassen müssen, ohne unsere tradierten Eigenschaften aufzugeben. So wie unsere Vorfahren sich immer weiterentwickelt haben, so sind auch wir, die heutige Generation in der Pflicht, dieses zu tun. Auch wenn wir heute historisch bedingt in Deutschland beheimatet sind, Siebenbürgen bleibt für viele von uns die Heimat der Herzen. Siebenbürgen verbindet uns alle, und zwar über Grenzen hinweg.der hervorragende Beziehungen zum Deutschen Forum und zur Heimatkirche in Siebenbürgen pflegt, ebenso zu den Landsleuten in Österreich, Kanada und den USA. Über sein Sozialwerk unterstützt der Verband bedürftige Landsleute. Mit den anderen siebenbürgisch-sächsischen Einrichtungen wie den Heimatortsgemeinschaften, dem Hilfskomitee oder dem Kulturrat arbeiten wir gut zusammen.der den Erhalt von Schloss Horneck als Sitz der wissenschaftlichen Einrichtungen der Siebenbürger Sachsen als notwendig erachtet und hier dem Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck unterstützend zur Seite steht.Der Verband wäre viel stärker und könnte noch mehr leisten, wenn er mehr Mitglieder hätte. Deswegen fordere ich alle Mitglieder auf, unter ihren Familienangehörigen und Freunden für einen Beitritt zum Verband zu werben.gestalten Sie unsere Gemeinschaft aktiv mit! Jeder Einzelne zählt.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender