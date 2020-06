Das Patenland dankt und gratuliert: Ministerpräsidenten Armin Laschet zum 70-jährigen Bestehen der Siebenbürgischen Zeitung

Seit der ersten Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung in München vor 70 Jahren hat sich die Welt um uns herum mit immer größeren Schritten verändert. Geändert hat sich in diesen sieben Jahrzehnten allerdings nichts daran, dass die Siebenbürgische Zeitung eine professionelle, reichweitenstarke und erfolgreiche Zeitung ist, die sich als Stimme der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen versteht. All die kleinen und großen Umbrüche, Veränderungen und Debatten seit 1950 hat sie begleitet, für ihre Leserinnen und Leser eingeordnet, umfassend darüber informiert und kritisch kommentiert.

Armin Laschet, Ministerpräsident des Lan­des Nordrhein-Westfalen. Foto: Laurence Chaperon, Staatskanzlei NRW

Zweifellos waren es auch für all jene, die für ihr Erscheinen verantwortlich gewesen sind, bewegte und bewegende Zeiten. Aber die Siebenbürgische Zeitung geht auch mit der Zeit: Mit ihrer digitalen Ausgabe und ihren tagesaktuellen Online-Artikeln spricht sie gleichermaßen Jung wie Alt an und legt so den Grundstein für eine ebenso erfolgreiche Zukunft. Und neben den hauptamtlichen Redakteurinnen und Redakteuren hat sie eine Vielzahl an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das alles ermöglichen.Darauf können Sie stolz sein!„Im Dienste der Gemeinschaft“, so lautete die Überschrift des ersten Leitartikels, und es scheint mir, als sei das nicht nur ein Titel, sondern vielmehr das Motto zu sein, dem sich die Zeitung bis heute verschreibt. Denn auch durch Ihre Zeitung wurden die Siebenbürger Sachsen zu Botschafterinnen und Botschaftern für ein geeintes und friedliches Europa. Dafür danke ich Ihnen von Herzen!Das 70-jährige Bestehen der Siebenbürgischen Zeitung ist für uns auch aus anderen Gründen ein schöner Anlass, „Danke!“ zu sagen. „Danke!“ für die harte Arbeit, die Sie als Siebenbürger Sachsen beim Wiederaufbau unseres Landes geleistet haben. „Danke!“ für die reiche Kultur, die Sie aus Ihrer alten Heimat mit in Ihre neue Heimat gebracht haben. Deshalb hat Nordrhein-Westfalen vor über 60 Jahren die Patenschaft für die Siebenbürger Sachsen übernommen. Darauf sind wir stolz.Diese Verbundenheit erfüllen wir mit Leben. So haben wir im vergangenen Jahr den „Heimat-Preis des Landes Nordrhein-Westfalen für die Siebenbürger Sachsen“ gestiftet. Und weil wir nicht nur aus historischer Verpflichtung, sondern aus Überzeugung an Ihrer Seite stehen, gibt es bei uns in Nordrhein-Westfalen einen eigenen Beauftragten für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern, den viele von Ihnen bereits kennen und der immer für Sie da ist. Und wir stehen an Ihrer Seite, wenn es um gerechte Renten für Spätaussiedler geht. Auch das gehört für uns zum Dank, den wir Ihnen schulden.Der Siebenbürgischen Zeitung wünsche ich für die kommenden Jahrzehnte viel Erfolg und treue Leserinnen und Leser.

Armin Laschet