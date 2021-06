Landesvorsitzende beraten in Heusenstamm

In unregelmäßigen Abständen trafen sich bisher die Landesvorsitzenden der Landesgruppen unseres Verbandes, das letzte Mal 2017 in Köln. Dementsprechend groß war auch der Redebedarf beim nunmehr fünften Treffen dieser Art, das auf Einladung der hessischen Landesvorsitzende Ingwelde Juchum am 29. und 30. Mai 2021 in Heusenstamm stattfand.

Treffen der Landesvorsitzenden des Verbandes in Heusenstamm, von links nach rechts: Michael Konnerth, Rainer Lehni, Ingwelde Juchum, Werner Kloos, Volkmar Gerger, Helmuth Gaber, Ortwin Gunne (alle im Vorfeld negativ getestet oder geimpft). Foto: Dinu Bageacu Deiniger

Angereist waren die Vorsitzenden aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz/Saarland. Entschuldigt waren die Landesgruppen Berlin und Hamburg/Schleswig-Holstein. Erstmals in der Runde dabei war Helmuth Gaber aus Bremen, der voraussichtliche Nachfolger des bisherigen niedersächsischen Vorsitzenden Volkmar Gerger.Als wichtiger Punkt in der umfangreichen Tagesordnung wurde selbstverständlich das Verbandsleben in der aktuellen Corona-Lage thematisiert. Einige Landesgruppen sind mittlerweile auf Online-Formate umgestiegen, während Kreisgruppen dies eher selten tun. Einig war man sich, dass das Verbandsleben nach Abklingen der Pandemie schnellstmöglich reaktiviert werden muss. Festgestellt wurde, dass die finanziellen Fördermöglichkeiten durch staatliche Stellen von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich sind. Vorgestellt wurde auch das neugegründete Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, das aus Mitteln des Freistaats Bayern gefördert wird. Die Jugendarbeit in den größeren Landesgruppen ist auch in Corona-Zeiten weitergegangen, hauptsächlich online.Neben der Bundesgeschäftsstelle in München sind im Verband noch vier Landesgeschäftsstellen tätig. Je nach Größe der Landesgruppe sind diese mit einer Vollzeitstelle oder Teilzeitkraft/Minijob besetzt. Sollten sich die Mitgliederzahlen nicht stabilisieren oder steigen, kann das jetzt vorhandene Personal langfristig nicht erhalten werden.Unterschiedliche Erfahrungen machen die Landesgruppen in der Zusammenarbeit mit Politik, Bund der Vertriebenen oder anderen Landsmannschaften. Auch hier kann festgestellt werden, dass sich die politischen Kontakte nicht von allein ergeben, sondern ständig gepflegt werden müssen. Bei einem Regierungswechsel fängt man oft wieder bei Null an.Angeschnitten wurden ferner Wünsche an den Bundesvorstand, mögliche Themen für die Tagung des Bundesvorstands mit den Kreisgruppenvorsitzenden, GEMA-Problematik, Jubiläumsfeiern der Landesgruppen. Die zwei Tage in gemütlicher Atmosphäre haben gezeigt, dass regelmäßige Treffen dieses Kreises durchaus sinnvoll sind. Der Austausch untereinander ist enorm wichtig und die Landesgruppen können immer voneinander lernen. Ein herzlicher Dank geht an Ingwelde Juchum für die Planung und Durchführung dieses Treffens.

Rainer Lehni