14. Oktober 2021

Tagung der Kreisgruppenvorsitzenden

Am Wochenende vom 6. bis 7. November 2021 findet die Tagung der Kreisgruppenvorsitzenden mit dem Bundesvorstand in der Schranne in Dinkelsbühl statt. Mit dieser alle vier Jahre stattfindenden Tagung soll der Austausch auch zwischen den Verbandstagen verbessert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.

Tagung des Bundesvorstands mit den Kreisgruppenvorsitzenden am 4. und 5. November 2017 in Gundelsheim: Gruppenbild der Tagungsteilnehmer vor der Schlosskulisse. Foto: Christian Schoger Gemeinsam werden Möglichkeiten besprochen, den Verband durch neue Mitgliedschaften zu stärken. In diesem Jahr steht das Thema Digitalisierung im Verband im Fokus. Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende, gute Ideen und rege Diskussionen mit den Teilnehmenden. Die Tagung wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat gefördert.



An die Kreisgruppenvorsitzenden und Bundesvorstandsmitglieder wurden Einladungen per E-Mail versandt. Weitere Informationen bei der Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer, Telefon: (089) 236609-11, Fax: (089) 236609-15, E-Mail: verband [ät} siebenbuerger.de.

