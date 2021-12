Weihnachtsgruß der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Das zweite Jahr in der Pandemie geht zu Ende und auch wir in der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen mussten uns erneut den ganzen Auswirkungen und Einschränkungen stellen. Nachdem ab dem Frühsommer Veranstaltungen wieder möglich waren, haben sich einige Kreisgruppen gewagt, diese auch anzugehen. Vor allem im Herbst war doch einiges möglich und wurde auch gut genutzt.

Jetzt hat sich das wieder geändert, aber selbst unter Einhaltung der aktuell geltenden Regeln sind einige Maßnahmen machbar. Wir haben mit der Pandemie leben gelernt. Daher war 2021 doch ganz anders als 2020, in dem wir noch nicht wussten, wie wir mit der neuen Situation umgehen sollen. An die Verantwortlichen in den Kreisgruppen und im Landesvorstand möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen, dass sie auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten für den Verband aktiv sind, was auch dankbar von den Mitgliedern angenommen wird.Was 2022 bringen wird, wissen wir alle nicht. Gemeinsam hoffen wir aber, dass es auf jeden Fall anders und besser wird. Die Planungen für 2022 sind im vollen Gange, auch auf Landesebene wird wieder einiges angeboten werden. Geplant sind u.a. Konzerte mit dem Ensemble „De Lidertrun“, Lesungen mit Dagmar Dusil, die Landesfrauentagung und weiteres mehr. Da unsere 70-Jahr-Feier in 2020 ausfallen musste, wollen wir dieses Jubiläum am 3. September 2022 in Schwerte nachholen. Dazu spreche ich jetzt schon eine herzliche Einladung aus.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Bleiwt allen gesangd.

Rainer Lehni, Landesvorsitzender