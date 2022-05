Musikalischer Heimattag 2022: Willkommensparty im Festzelt

Beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl steigt am Freitagabend (3. Juni) ab 20.00 Uhr im Festzelt auf dem Schießwasen die Willkommensparty mit „TraunSound“. Um 21.30 Uhr gibt das „Phoenix-Trio“ einen Gastauftritt. Einlass ist ab 19.00 Uhr. Im Folgenden stellen sich die Bands kurz vor.

TraunSound sorgt für Hochstimmung

TraunSound spielt am Freitagabend im Festzelt.

Phoenix-Trio stellt Album vor

Phoenix-Trio bestreitet einen Gastauftritt am Freitagabend.

MELODY & FREUNDE

MELODY & Freunde spielt am Sonntagabend in der Schranne.

Wir sind die Band TraunSound, kommen aus dem wunderschönen Chiemgau und sind eure erste Wahl, um bei eurer Feier für die richtige Stimmung zu sorgen! Egal ob Tanzball, Geburtstags-Sause, Bierzelt oder Hochzeit: Wir sind immer mit dabei, wenn es darum geht, eure Party auf den Höhepunkt zu bringen. Als musikalisches Highlight eurer Feier bieten wir euch ein breit gefächertes Repertoire, angefangen bei traditionellen bairischen Liedern über Schlager bis hin zu aktuellen Hits.Die fünfköpfige Band gibt es seit 2015. Zu den regelmäßigen Auftritten zählen außerdem: HOG-Treffen, Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), jährliches „Septemberfest“ im Bavaria-Stüberl Jesolo u.v.m. Mitglieder: Michael Altmann (Bass-Gitarre/ Akkordeon), Jürgen Filff (Keyboards, Saxophon), Christoph Jungböck (Schlagzeug), Andreas Klimmer (Gitarre), Ingo Untch (Gitarre).Die Band, bestehend aus den Brüdern Alfred und Hans Lingner sowie ihrem langjährigen und engen Freund Michael Klein, begeistert seit 1991 die Zuschauer, Gäste und Fans. Die drei Männer stammen aus Siebenbürgen, wohnen im Kreis Gießen und sind mit ihren Auftritten deutschlandweit vertreten.Bei einer Veranstaltung 2014 wurden die drei von Mario Ulrich entdeckt. Ulrich ist der Sohn und Neffe von den Amigos. Die menschliche Art und das Familiäre sowie die Geschichte der Band ähneln den Amigos sehr. Aus diesem zufälligen Treffen wurde eine enge Freundschaft. Bei heimischen Amigos-Konzerten und beim großen Amigos-Fest sorgt die Band jedes Mal für Stimmung. Mario ist heute Manager der Band und organisierte die Produktion des ersten Albums mit dem Titel „Ein kleines Souvenir“. GG Anderson, Stefan Micha, Sunrise und natürlich auch die Amigos sind alle Teil des Albums. Das Phoenix-Trio freut sich, einen Teil dieser Produktion in Dinkelsbühl vorstellen zu dürfen. Tanzabend mitMELODY & FREUNDE erwartet Sie mit schöner Tanz- und Partymusik am Pfingstsonntag, den 5. Juni, ab ca. 19.00 Uhr im Schrannenfestsaal und um die neue CD „HEIMAT“ vorzustellen!Besetzung (von links): Ewald Durst (Keyboard, Gesang), Chris Schoger (Gitarre, Gesang), Tom Schneider (Bass, Gesang), Gerhard Roth (Akkordeon, Gesang), Siegi Roth (Schlagzeug), Oli Roth (Saxophon, Klarinette), Hermann Roth (Trompete, Gesang). Kontakt: Gerhard Roth, Trojaweg 8, 97084 Würzburg, Telefon: (01 71) 3 82 15 73, Facebook und Instagram.