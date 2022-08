70-Jahr-Feier der Landesgruppe NRW

Die 70-Jahr-Feier der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland findet als Landesfest am Samstag, dem 3. September, ab 14.00 Uhr im Saal Freischütz, Hörder Straße 131, 58239 Schwerte, statt. Der Landesvorstand freut sich, diesen Tag mit vielen Landsleuten feiern zu dürfen.

Ina Scharrenbach leitet das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen seit Juni 2017. Bildquelle: F. Berger / MHKBG 2017

Folgenderist geplant:14.00 Uhr: Saaleinlass mit Sektempfang15.00 Uhr: Festveranstaltung mit Festrede von Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, und musikalischer Umrahmung von Chor und Blaskapelle16.00 Uhr: Kaffeepause16.45 Uhr: Kultureller Teil unter Beteiligung der Tanzgruppen und Chöre aus NRW sowie der Vereinigten Siebenbürger Blaskapelle NRW18.30 Uhr: Abendessen19.30 Uhr: Ball mit „Schlager-Taxi“Ca. 1.00 Uhr: Ende der VeranstaltungNamentliche Anmeldungen bitte bis zum 20. August per E-Mail an die Landesgeschäftsstelle unter nrw[ät]sieben buerger.de. Telefonische Anmeldungen sind urlaubsbedingt erst ab dem 12. August abends zwischen 17.00 und 20.00 Uhr ebenfalls in der Landesgeschäftsstelle unter der Telefonnummer (02 11) 1 71 25 40 möglich. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro für Mitglieder und 35 Euro für Nichtmitglieder. Im Preis enthalten sind der Sektempfang, Kaffee und Kuchen, Abendessen und der Balleintritt. Weitere Getränke werden vor Ort gezahlt. Wer nur den Ball besuchen möchte (Einlass ab 19.00 Uhr möglich), zahlt zehn Euro (Mitglieder) bzw. 15 Euro (Nichtmitglieder). Bitte zeigen Sie Ihren Mitgliedsausweis beim Einlass vor.Lassen Sie uns gemeinsam einen schönen Tag zum 70-jährigen Jubiläum der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen erleben.

Rainer Lehni, Landesvorsitzender