Dank Ukraine-Spendenaktion: Hilfsgüter für Deutsche in Transkarpatien

Seit acht Monaten führt Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Frühjahr hatte der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu Spenden zugunsten der Aktion „Nothilfe für Deutsche aus der Ukraine“ des Bundes der Vertriebenen (BdV) aufgerufen.

Sinnvoll verwendete Spendengelder: Mikrowellen, Waschmaschinen, Lebensmittel, Medikamente und anderes mehr kommen Deutschen in Transkarpatien zugute.

Wie in Folge 9 vom 31. Mai 2022, Seite 4 berichtet (siehe Aktion Nothilfe für Deutsche aus der Ukraine: Verband überweist rund 14 000 Euro Spenden ), kamen dabei Spenden in Höhe von rund 14 000 Euro zusammen. Davon gingen 10 000 Euro an die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) für deren Flüchtlingsarbeit. 3920 Euro wurden an die in Sathmar (Satu Mare) beim Regionalforum Nordsiebenbürgen ansässige Maurer Stiftung überwiesen.Kürzlich informierte die Geschäftsführerin des Demokratischen Forums der Deutschen in Nordsiebenbürgen, Andrea Holtzberger, den Bundesvorsitzenden Rainer Lehni über die Verwendung der Mittel: „Seit dem Ausbruch des Krieges sind wir in Kontakt mit unserer Partnerstadt Mukatschewo in der Ukraine (Mukatschewo ist eine Stadt in der westukrainischen Oblast Transkarpatien; Anmerkung der Redaktion), vor allem mit dem Verband der Deutschen Jugend in Transkarpatien. Leiterin dieser Organisation ist Julia Tayps. Nach Absprache mit Frau Tayps haben wir mit der Hilfe der Maurer Stiftung die benötigten Materialien besorgt: Mikrowellen, Waschmaschinen, Lebensmittel, Medikamente, hygienische und Putzmittel usw. Dank der Maurer Stiftung wurden am 12. Oktober die Sachen in Mukatschewo abgeliefert.“, schrieb die Geschäftsführerin und fügte hinzu: „Frau Tayps sowie das Deutsche Forum in Sathmar bedanken sich ganz herzlich bei allen, die einen Beitrag zu dieser Hilfe geleistet haben.“In seiner Antwortmail betonte Rainer Lehni seine Freude, „dass wir bei dieser Aktion helfen konnten“, und schrieb weiter: „Hoffen wir, dass der Krieg bald zu Ende ist und die Menschen in der Ukraine wieder in Frieden und Freiheit leben können. Danke, dass Sie sich für Ihre Partner in Transkarpatien engagieren.“

CS