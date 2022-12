Landesgruppe Baden-Württemberg: Weihnachten in unseren Herzen

Jeder von uns hat Bilder der Erinnerung an Weihnachten. Mit Kinderaugen erlebten wir den Weihnachtsbaum im Elternhaus. Die Weihnachtsgottesdienste in Siebenbürgen, in der neuen Heimat oder in der Fremde, wie ihn unsere Landsleute zum Beispiel im Winter 1946/47 im Donbass miterlebten (mit Aufführung des Christi-Geburt-Spiels), waren und sind tief bewegende Höhepunkte in unseren Herzen.

Weihnachten ist das Fest der offen bekundeten Nächstenliebe, es verlangt von uns vor allem die Hinwendung zu jenem Nächsten, der in Not ist, so wie es die Familie des Heilands einst war.Wie gehen wir in diesem Jahr mit dem Weihnachtsfest und der Weihnachtsbotschaft um? „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“, heißt es im Lukas-Evangelium 2,14. Wird es unter dem Weihnachtsbaum aller Christen beim Singen von „Stille Nacht, heilige Nacht“ auch eine friedliche Weihnacht werden? Seit Anfang des Jahres sind Krieg, Vernichten und Töten in der Ukraine in unserer Nachbarschaft, es bleibt nur die Hoffnung auf ein Ende der Kriegshandlung, auf Friede und Versöhnung.Nach zwei Jahren ohne die traditionellen Advents- und Weihnachtsfeiern wird wieder in weihnachtlicher Stimmung bei Kaffee, Kuchen und Gebäck gefeiert. Bei geschmücktem Weihnachtsbaum, bei leuchtenden Kerzen und Weihnachtsliedern sagen die Kinder und Enkelkinder wieder Gedichte auf.Unsere Blaskapellen spielen auf Weihnachtsmärkten, zu den Weihnachtsbällen und Silvesterfeiern wird in dem üblichen Rahmen wieder eingeladen. Unsere siebenbürgische Gemeinschaft zeigt den Willen, nach schweren Jahren zu unserem gewohnten Verbandsleben wieder zurückzukommen.Ich danke allen Ehrenamtlichen für den Einsatz in den Kreis- und Kulturgruppen, ich danke für die gemeinschaftliche Arbeit sowie das gute und wertschätzende Miteinander. Danke allen Mitgliedern, dass Sie uns die Treue halten und dadurch unsere Gemeinschaft stärken. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin und geben es in Freundeskreisen weiter: Unsere Gemeinschaft ist sinnvoll, aufbauend und es lohnt sich, Mitglied unseres Verbandes zu sein, oder, wer es noch nicht ist, zu werden.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und friedvolle Tage zum Jahreswechsel. Möge 2023 für uns alle ein glückliches, gesundes und vor allem ein friedliches Jahr werden.

Michael Konnerth, Landesvorsitzender