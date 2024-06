Videodokumentation des Heimattages in Dinkelsbühl: drei politische Interviews

SJD-Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff führt ein Interview mit dem bayerischen Innenmister Joachim Herrmann für Siebenbuerger.de, rechts im Bild BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius. Foto: Siegbert Bruss

Link zum Video Joachim Herrmann im Interview beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2024 in Dinkelsbühl

Link zum Video Josef Hovenjürgen im Interview beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2024 in Dinkelsbühl

Link zum Video Ovidiu Victor Ganţ im Interview beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2024 in Dinkelsbühl

Im Interview mit der SJD-Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff findet der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wertschätzende Worte für die Siebenbürger Sachsen und verdeutlicht, weshalb Kulturpflege wichtig ist: „Wer die Zukunft gestalten will, der braucht das richtige Bewusstsein von der Herkunft.“ Die Siebenbürger Sachsen genießen die volle Wertschätzung des Freistaates Bayern und werden über das 2020 in München gegründete Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gefördert (siehe Festrede von Joachim Herrmann in der SbZ Online ).Josef Hovenjürgen, MdL, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, ist tief berührt vom Heimattag der Siebenbürger Sachsen, den er zum ersten Mal besucht. Die Siebenbürger Sachsen sind ein beeindruckendes Vorbild, wie man zusammenhalten kann. Sie seien gute Botschafter für den Erfolg des Grundgesetzes, auch seien sie „beispielgebend in mehrfacher Hinsicht“ (Lesen Sie auch Hovenjürgens Festansprache in Dinkelsbühl in der SbZ Online ).Reich an politischen Aussagen ist das Interview mit Ovidiu Victor Ganţ, dem Abgeordneten des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR). Der Banater Schwabe war kurz vor dem Interview, bei der Eröffnung des Heimattages am 18. Mai im Schrannenfestsaal, mit dem Großen Ehrenwappen des Verbandes ausgezeichnet worden. Ovidiu Ganţ, der seit 20 Jahren Abgeordneter der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament ist, gibt Auskunft, wie es ihm sowie dem jüdischen und serbischen Kollegen gelungen war, das Entschädigungsgesetz für Russlanddeportierte und andere politische Opfer des kommunistischen Regimes im rumänischen Parlament durchzusetzen. Ebenso wichtig wie die materielle Entschädigung sei die symbolische Bedeutung der Wiedergutmachung, betont der Abgeordnete im Interview mit Jonas Alischer. Er spricht der rumänischen Regierung Anerkennung dafür aus, dass sie diese Entschädigung bezahle und Verantwortung für das kommunistische Unrecht übernommen habe (Lesen Sie auch die Festansprache von Ovidiu Ganţ beim Heimattag in Dinkelsbühl, SbZ Online vom 23. Mai 2024 ). Interview mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann , https://youtu.be/HCPAdqrlMW4 Interview mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Josef Hovenjürgen , https://youtu.be/QZ_R1BCTOSs Interview mit dem Parlamentarier Ovidiu Victor Ganţ , https://youtu.be/42kbX_8H4uQ