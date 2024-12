9. Dezember 2024

Wir freuen uns über neue Mitglieder!

Liebe Landsleute, wir möchten die Gelegenheit ergreifen und für die Mitgliedschaft in unserem Verein, dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., werben. Schön, wenn Sie Mitglied sind und die Zeitung als Leistung des Verbandes erhalten. Zur Wahrheit gehört leider, dass insbesondere der demografische Wandel dazu führt, dass unsere Mitgliederzahlen schrumpfen. Wir versuchen, dem entgegenzuwirken, und hoffen, dass Sie uns dabei unterstützen. Wäre es doch schön, würden auch Ihre Verwandten, Bekannten, Kinder und ­Enkelkinder ihre Zugehörigkeit zu unserer Gemeinschaft mit einer Mitgliedschaft bekennen und die ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit des Verbandes gleich mit unterstützen. 58 Euro im Jahr für eine Familie ist vielleicht auch gar nicht so viel in Anbetracht dessen, was wir Ihnen bieten können.

Mit den Augen der KI: Illustration des diesjährigen Heimattag-Mottos „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ durch den Bildgenerator DALL-E 3. Warum es sich lohnt, Mitglied zu sein? Das ist für jeden sicherlich ein anderer Grund. Folgendes könnte zutreffen und Sie ansprechen:



• jährlich 20 Folgen der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) erhalten

• sich der Gemeinschaft zugehörig fühlen und dies mit der Mitgliedschaft bekennen

• vielleicht können Sie sich aus zeitlichen Gründen nicht engagieren, möchten unsere Arbeit aber trotzdem unterstützen

• Vergünstigungen bei Veranstaltungen des Verbandes und der Kreisgruppen erhalten

• durch Ihre Mitgliedschaft die Tanzgruppen und Kulturgruppen unterstützen

• Informationen bezüglich Rentenfragen und Entschädigung erhalten

• dazu beitragen, dass der Heimattag in Dinkelsbühl auch weiterhin mit diesem breiten Angebot stattfinden kann

• Informationen und Termine zu Kulturveranstaltungen sowie Brauchtums- und Mundartpflege erhalten

• Angebote für Feste, Feiern, Sport, Exkursionen …

und vieles mehr.



… und? Ist für Sie oder Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten etwas dabei? Wenn ja, dann füllen Sie – falls Sie noch nicht Mitglied sind – pro Person ein Beitrittsformular aus und kreuzen dort an, ob Sie Vollmitglied, Familienmitglied oder Zweitmitglied werden möchten. Neben der Verbandsmitgliedschaft können Kinder und Jugendliche auch Mitglied in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) werden. Natürlich funktioniert die Beantragung der Mitgliedschaft auch online und damit vielleicht noch einfacher unter:



Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen:

siebenbuerger.de/go/679U



Mitgliedschaft in der SJD (Alter 0-27).

sjd-siebenbuerger.de/jetzt-mitglied-werden/



Bei Fragen rufen Sie gerne in der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes unter (0 89) 236609-0 an oder schreiben Sie eine E-Mail: verband[ät]siebenbuerger.de.



09.12.2024, 08:26 Uhr von luise: Gestern war das Internetseminar in Bad Kissingen, Thema KI, heute Mitgliederwerbung mit KI!

