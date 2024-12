Die Mitgliedervollerhebung aus der Kreisgruppe München, vom Oktober 2012, könnte als Blaupause für personalisierte Mitgliederwerbung bundesweit eingesetzt werden, dort wo die Kreisgruppenvorsitzenden diese einsetzen wollen:



https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/verband/kommentare/23621-fuer-eine-staerkung-des-verbandes-der.html#kommentar14728



Eine Mitgliedschaft an den Mann/ an die Frau zu bringen (zu "verkaufen"), ist vergleichbar schwer, wie jemanden persönlich zu überzeugen eine Versicherung abzuschließen.

Ich habe meine Zweifel, ob eine KI das alleine leisten kann.

Als Unterstützung zu einer gut durchdachten und langfristigen Marketingkampagne, mag sein.



Zurück zu der Mitgliedervollerhebung in München 2012: von ca 1300 angeschriebenen Mitgliedern in der Kreisgruppe München, hatten über 30 % geantwortet. Nach der Auswertung der Ergebnisse, konnte gezielt, an einem Stretegiewochenende auf die Wünsche und Anregungen der tatsächlich vorhandenen Rückmeldungen, eingegangen werden.

Wir haben damals gemeinsam im Vorstand die Ergebnisse gewichtet und priorisiert.



Wenn jemand eine standardisierte Befragung der Mitglieder bundesweit hinbekommt, kann zur Auswertung eine KI sicher von Vorteil sein.

Ohne eine solche oder vergleichbare Datengrundlage für eine Werbeoffensive, nutzt meiner Meinung nach eine KI nur bedingt.



Und mit jedem Mal , wenn wir erneut auf die Entwicklung der demografischen Zahlen schauen, beißen wie uns wie die Katze in den Schwanz, wenn wir nicht systematisch etwas an unserem "Mitgliederwerbung"-Ansatz verändern!



Meiner Meinung nach muss nicht allein die Mitgliederwerbung anders werden, es muss grundsätzlich auch

am "Produkt-Mitgliedschaft" eine Veränderung stattfinden.

Besser früher, als später!