



1. Januar 2026

Kindertanzgruppe Rosenheim feiert große Premiere

Der Kathreinenball der Kreisgruppe Rosenheim am 22. November 2025 im Gasthof Höhensteiger war etwas ganz Besonderes! Denn nach der kurzen Begrüßung durch unseren Kreisgruppenvorsitzenden Volkmar Kraus gab es nur eine kurze Tanzrunde, bevor es im Saal ruhig wurde. Rasch verwandelte sich die Stille in tosenden Applaus, als unsere neugegründete Kindertanzgruppe unter der Leitung von Karin Mühsam und Ingrid Fröhlich mit Unterstützung von Hanna Mühsam und Sebastian Fröhlich zusammen mit der Jugendtanzgruppe Rosenheim einmarschierte.

Kinder- und Jugendtanzgruppe Rosenheim nach dem Auftritt beim Kathreinenball. Foto: Sebastian Fröhlich Was für eine Überraschung! Damit hatten die wenigsten gerechnet. Unsere Jüngsten haben in nur wenigen Tanzproben gleich zwei Tänze gelernt. Bei ihrem ersten Auftritt präsentierten sie den Volkstanz „Auf der Jagd“. Die Jugendtanzgruppe zeigte dem Publikum die „Ost- und Westpreußische Tanzfolge“ und den „Nagelschmied“. Im Anschluss tanzten beide Tanzgruppen die „Krebspolka“ als Zugabe. Wir sind sehr stolz auf unsere neue Kulturgruppe und freuen uns auf viele weitere Auftritte. Für den restlichen Abend sorgten die „Power-Sachsen“ mit guter Stimmung für eine volle Tanzfläche. Zum Schluss noch ein Aufruf Wer unsere Kindertanzgruppe, aber auch die Jugendtanzgruppe verstärken möchte und Spaß am Tanzen hat, der kann gern in eine Schnuppertanzprobe kommen. Die Proben finden mittwochs statt: für Kinder von 17.00-18.00 Uhr und für die Jugendlichen von 19.00-21.00 Uhr im Pfarrstadl der evangelischen Kirche in Großkarolinenfeld.



Schlagwörter: Rosenheim, Kindertanzgruppe

