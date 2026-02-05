



5. Februar 2026

Verband bestätigt Lebensbescheinigungen

Die Bundesgeschäftsstelle und mehrere Landes- und Kreisgruppen bestätigen den Mitgliedern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen gern und kostenlos die Lebensbescheinigungen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2026 beim zuständigen Amt für die Auszahlung der Entschädigungsleistung einzureichen sind, damit die Zahlungen fortgeführt werden.





Das Formular zur Bestätigung der Lebensbescheinigung können Sie von unserer Webseite herunterladen: www.siebenbuerger.de/go/25203A . Gern schicken wir Ihnen das Formular zu, falls Ihnen die technischen Voraussetzungen fehlen. Anschrift: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Karlstraße 100, 80335 München, ­Telefon: (089) 23 66 09-0, E-Mail: ­verband[ät]siebenbuerger.de. Ute Brenndörfer, Bundesgeschäftsführerin Kreisgruppe München bestätigt Lebensbescheinigung für Mitglieder Der Vorstand der Kreisgruppe München bietet an folgenden Terminen für Mitglieder des Verbandes der Siebenbürger Sachsen die Bestätigung von Lebensbescheinigungen in der Karlstraße 100, 80335 München, an: Dienstag, 10. Februar, 17.00-19.00 Uhr; Dienstag, 10. März, 17.00-19.00 Uhr; Dienstag, 17. März, 17.00-19.00 Uhr. Bitte Mitglieds- und Personalausweis mitbringen, damit wir Sie als Mitglied des Verbandes identifizieren können. Für dringende Rückfragen steht Martina Schorsten, Vorsitzende der Kreisgruppe München, unter Telefon: (0157) 88685534 zur Verfügung.

