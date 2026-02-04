Der #kluimaradik ist am 19.06.2016, 19:42 Uhr auf dem Rückflug von Bangkok nach München entstanden.
Hier der Link dorthin:
https://www.siebenbuerger.de/forum/lachen/139-ingenius-mobile/#forumid18970:~:text=melden-,%23derkluinmaradik,--Siebenbürgischer%20Tanzkanon%20zu
Ich wünsche viel Vergnügen damit.
#derkluinmaradik
-Siebenbürgischer Tanzkanon zu 8 Stimmen-
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
The Uint, the Null, the Uint, the Null.
The Null, the Uint, the Null, the Uint.
The Null, the Uint, the Uint, the Null.
The Uint, the Null, the Null, the Uint.
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen.
The Nuuuull.
The Nuuuull.
The Nuuuull.
The Uint.
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen.
The Uuuuint.
The Null.
The Uuuuint.
The Null.
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen,
Rollen, rollen, rollen, rollen.
The Null, the Uint, the Null, the Uint,
The Null, the Uint, the Null, the Uint,
The Null, the Uint, the Null, the Uint,
The Uint, the Null, the Null, the Uint.
(-aus Munduk-)
Kommentare zum Artikel
-
1 • ingenius mobile schrieb am 04.02.2026, 22:41 Uhr (um 22:43 Uhr geändert):
