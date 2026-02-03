Kommentare zum Artikel
Großer Siebenbürgerball mit „Berliner Tempo“, italienischen Liedern und ganz viel siebenbürgischem Flair
Ballsaison in München – und die tanzfreudigen Siebenbürger Sachsen sind natürlich mit dabei. Seit vielen Jahren gehört der Große Siebenbürgerball am letzten Januarwochenende fest zum Veranstaltungskalender und wird von den Landsleuten herbeigesehnt; kaum ist der Kartenvorverkauf gestartet, muss er auch schon wieder beendet werden, weil alle Plätze im Festsaal des traditionsreichen Hofbräukellers vergeben sind. So auch dieses Mal: Aus Bayern, ganz Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz waren am 31. Januar Gäste gekommen, unter ihnen auch viele Prominente, die den Abend ebenso zum Tanzen wie zum Netzwerken nutzten und sich sichtlich wohl fühlten. Und eine Überraschung gab es auch … mehr...
1 • gogesch schrieb am 04.02.2026, 15:53 Uhr:Wenn ich das Foto der Tanzgruppe Heidenheim sehe, fallen mir die konfirmierten Mädchen ein, die in Siebenbürgen den Tod eines Elternteil 1 Jahr betrauerten, und genau so gekleidet zum Gottesdient gingen. Tanzen durften sie NICHT.
Auch wenn ich Prügel einstecken sollte, kein Problem: diese schwarze Beinkleidung bei jungen Mädchen kann Augentinnitus auslösen.
