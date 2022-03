Eine wirklich schwierige Mission für Dr. Fabritius. Wer ernsthaft noch die Parolen des Aggressoren Putin glaubt, ist nicht von dieser Welt. Leider gibt es in jeder Gemeinschaft, geistig minder dotierte Individuen! Darüber hinaus, leider muss man der Ukraine, dem überfallenen Land vorhalten, dass es in Friedenszeiten nicht gerade pfleglich mit Minderheiten umgegangen ist, im Gegenteil. Ob gegenüber den ca. 30.000 Deutschen, geschenkt! Aber selbst gegenüber den ca. 500.000 ethnischen Rumänen!!! Dabei hat die Geschichte oft gezeigt, dass wer heute eine Minderheit ist, irgendwann, wie es der Teufel will, z.B. Putin, Mehrheit ist. Da lobe ich mir, in der Zeit, die Haltung Rumäniens, mal abgesehen von systembedingten Exzessen oder Einzelfällen, gegenüber den Deutschen. Kommt z.B. den ca. 800.000 Rumänen zu Gute, die sich aktuell in DE aufhalten, mehr als Deutsche insgesamt je in Rumänien. Ein Gedanke i.S. eigener Historie. Meine Eltern waren Deportierte in der heutigen Ukraine. Sie berichteten, dass sie von den wirklich darbenden Einheimischen viel humaner behandelt wurden, als die s.g. "natschalniki", eigene Landsleute, die Aufsichtspositionen einnahmen, zum eigenen Vorteil!