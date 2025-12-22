1 • Bir.Kle. schrieb am 22.12.2025, 14:49 Uhr (um 14:56 Uhr geändert):

An dieser Stelle auch von mir ein kleiner Weihnachtsgruß:



Weihnachtszeit



Jahr für Jahr, zur gleichen Zeit,

wenn es kälter wird und schneit,

überall liegt Schnee und Eis,

unsere ganze Welt ist weiß,

dann spielt sich ab, allemal,

ein bestimmtes Ritual:



Wenn in Einkaufszentren Kinder plärren

und an den Mänteln ihrer Mütter zerren,

weil sie den Krempel, den ach so tollen,

gerne als Geschenke haben wollen,

weil sie die Spielzeuge, die netten,

gerne unterm Baume hätten;

wenn einige hektisch Reisen buchen,

andere krampfhaft Geschenke suchen,

dabei manchmal auch heftig fluchen,

wobei häufig alle Nerven blank liegen,

zuweilen Sachen durch die Gegend fliegen;

wenn alle drängelnd an den Ladentischen

mit beiden Ellenbogen kräftig mitmischen,

sich dann noch in Eile und unter Qualen

gegenseitig schubsen vor vollen Regalen,

den ganzen Ramsch und Plunder kaufen,

andere unentwegt Glühwein saufen,

und die vielen, nicht zu vergessen,

die massenweise Lebkuchen fressen!

Stress und Hektik weit und breit,

dann ist sie da, die Weihnachtszeit.

Wo bleibt da die Besinnlichkeit?



Alles dreht sich um den Konsum;

das ist oberflächlich und dumm!

Hört auf, in die Läden zu laufen,

um den ganzen Kram zu kaufen!

Macht in dieser Gesellschaft voller Überfluss

mit dem Konsumwahn endlich Schluss!

Wir sollten alle, ob Groß oder Klein,

genügsamer und bescheidener sein!

Ich sage deshalb: "Man bedenke,

es reichen auch kleinere Geschenke!"

Anstatt sich vor den Weihnachtstagen

mühevoll durch die Geschäfte zu plagen,

anstatt sich üppig zu beschenken,

sollte man an Bedürftige denken:



Zeigt Mitgefühl und habt Erbarmen,

spendet etwas für die Armen!

Entrichtet einen Almosen

an die Gepeinigten und Obdachlosen!

Denkt besonders in der Weihnachtszeit

an ihr Elend und ihr Leid!

Helft hungrigen und kranken Kindern,

helft, Not und Leid auf der Welt zu lindern!

Helft, ihre Pein zu vermeiden,

lasst sie nicht mehr länger leiden!

Helft, ihr Schicksal zu wenden,

helft, ihre Qualen zu beenden!

Lasst ihre Augen nicht mehr weinen,

lasst die Sonne für sie scheinen!



Zeigt Herz, seid großzügig beim Geben,

bringt wieder Hoffnung in ihr Leben!

Bringt sie wieder ein kleines Stück

auf den Weg des Glücks zurück!

Bringt dorthin, wo das Elend wohnt,

wieder Licht an den Horizont!

Ist es auch noch so klein, das Licht,

es bringt Mut und Zuversicht!

Öffnet Eure Herzen weit

und bringt gerade in der Weihnachtszeit

in diese Welt ein Stück Menschlichkeit!



Seid barmherzig und lasst auf Erden

für alle Menschen Weihnacht werden!

Wenn die Glocken zum Fest erklingen,

sollen sie Frieden und Freude bringen.



Uwe Schuller, 02. Dezember 2015





Das kostbarste Weihnachtsgeschenk für die Menschheit wäre,

wenn der Mensch endlich zur Vernunft gelänge.