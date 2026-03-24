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Aussiedlerbeauftragter Bernd Fabritius im Gespräch mit Christoph Bergner
Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, traf sich am 26. Februar im Bundesministerium des Innern (BMI) zu einem Gespräch mit Dr. Christoph Bergner, Ministerpräsident a.D., Parlamentarischer Staatssekretär a.D. und ehemaliger Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. mehr...
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Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • Reini schrieb am 30.03.2026, 18:38 Uhr:Bernd Fabritius ist als Beauftragter der Bundesregierung (erneut seit Mai 2025) zentraler Ansprechpartner für Spätaussiedler, deutsche Minderheiten im Ausland sowie nationale Minderheiten in Deutschland. Er koordiniert deren Integration, fördert kulturelle Belange und pflegt den Dialog mit Herkunftsstaaten. Sein Fokus liegt auf der Betreuung deutscher Minderheiten, dem Aufnahmeverfahren nach dem Bundesvertriebenengesetz und der Kulturarbeit.
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