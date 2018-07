Bei optimalem Kaiserwetter begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli ein paar hundert Besucher zum Kronenfest am 24. Juni im Haus Sudetenland in Waldkraiburg, darunter den zweiten Bürgermeister der Stadt, Richard Fischer, Stadträtin Charlotte Konrad, den evangelischen Pfarrer Simon Stritar, den stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, Harry Lutsch, den Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe, Mathias Möss, und Pfarrer i.R. Heinrich Brandstetter.

Aufmarsch der Trachtenträger beim Kronenfest in Waldkraiburg. Foto: Christine Zikeli

Tanz unter der Krone. Foto: Kurt Zikeli

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die vielen fleißigen Helfer bereits die Krone gebunden, sie auf dem Kronenbaum befestigt, etliche Pavillons aufgestellt, damit die vielen Gäste im Schatten Platz nehmen konnten, die Grills standen bereit, der Teig für den Baumstriezel war schon angerührt. Das Fest begann mit einem Gottesdienst, in dem Pfarrer Simon Stritar unter anderem darauf hinwies, dass die in Siebenbürgen zurückgelassenen Gotteshäuser nicht dem Verfall preisgegeben werden dürfen, etliche seien bereits restauriert worden.Zu den Klängen der Banater Blaskapelle fand der Aufmarsch der Trachtenträger statt. Wie im letzten Jahr schaffte es der junge Fabian Stein mit Leichtigkeit, den knapp zehn Meter hohen Kronenbaum zu erklimmen, seine Ansprache zu halten und die wartenden Kinder mit Süßigkeiten zu beglücken.Mit einigen Musikstücken, die der junge Alexander Depner mit seiner Trompete unter der Krone vortrug, und dem Singen des Siebenbürgen-Liedes, der bayerischen und Deutschlandhymne ging der kulturelle Teil des Festes zu Ende.Das Tischtennisturnier gewann Alexander Depner, gefolgt von Lukas Friedsmann und Benni Schenk. Zu den Klängen der „Herzstürmer“ wurde noch bis spät in den Abend getanzt, geredet, man konnte Mici und Baumstriezel genießen und sogar Fußball schauen.

Herbert Liess