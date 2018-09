Spende für das Altenheim in Schweischer

Seit 1992 betreibt die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) in dem Dorf Schweischer neben Reps ein Altenheim, das durch die Unterstützung einer Reihe von Vereinen, Stiftungen und Privatpersonen aus Deutschland und Rumänien Stück für Stück aufgebaut werden konnte. Insbesondere das Sozialwerk leistete durch seine finanzielle Unterstützung einen maßgeblichen Beitrag zur Gründung und zum Fortbestand des Altersheims.

Spendenübergabe im Altenheim Schweischer, von links: Klaus Göldner, Heimleiterin Michaela Aldea, Elfriede Matten

Einige Bewohner des Altenheims mit Elfriede Matten

Das langjährige Kamener Küsterehepaar Ruth und Michael Göldner (Lutherkirche) haben zu Lebzeiten verschiedene Projekte in Siebenbürgen logistisch und finanziell unterstützt. Das Altenheim Schweischer lag den Göldners dabei immer besonders am Herzen. Michael Göldner wurde 1928 in Siebenbürgen geboren. In den Kriegswirren gelangte er im Jahre 1944 unter abenteuerlichen Umständen nach Kamen, wo er bereits Verwandte hatte und sich sehr schnell in das evangelische Gemeindeleben integrierte. Die „alte Heimat“ ließ ihn dennoch zeitlebens nicht gleichgültig. Zusammen mit Ehefrau Ruth half er dort im Rahmen seiner Möglichkeiten, wo er eben konnte. Zu verschiedenen persönlichen Anlässen, zuletzt aus Anlass der eigenen Beisetzung, erbat das Ehepaar, anstelle üblicher Aufmerksamkeiten, Spenden für Schweischer. Ein Teil des Geldes wurde auf einem Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Kamen gesammelt und verwahrt. Am 4. August überbrachte nun der älteste Sohn des Ehepaares, Klaus Göldner, zusammen mit seiner Tante Elfriede Matten aus Duisburg, der verantwortlichen Leiterin des Heimes vor Ort die stolze Summe von 4104 Euro.Mit der Spende soll ein Kleinbus angeschafft werden, mit dem die Bewohner zu verschiedenen Anlässen transportiert werden können. „Es war uns ein Anliegen, das Geld persönlich zu übergeben und damit ein wichtiges Kapitel der Familiengeschichte abzuschließen“, so Klaus Göldner.