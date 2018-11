28. November 2018 Druckansicht

Siebenbürger Sachsen beim Weihnachtsmarkt in Gundelsheim

Ihren Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende vom 30. November bis 2. Dezember stellt die Stadt Gundelsheim am Neckar unter das Motto Genuss, Kultur und Altstadtflair. Der Schlossverein und der Verband der Siebenbürger Sachsen werden zum dritten Mal in Folge beim Weihnachtsmarkt in Gundelsheim präsent sein. Drei siebenbürgische Tanzgruppen und zwei Blaskapellen treten sowohl in der Altstadt als auch auf Schloss Horneck auf.

Siebenbürgischer Weihnachtsstand am Rathaus in Gundelsheim

Öffnungszeiten: Freitag: 17.00-22.00 Uhr, Samstag: 15.00-22.00 Uhr, Sonntag: 15.00-21.00 Uhr

Verkauf zugunsten des Schlossvereins: Griebenküchle, Nussstriezel, heißer „Blonder Engelswein“, Nikoläuse, siebenbürgisches Kleingebäck u.a.



Darbietungen siebenbürgischer Kulturgruppen



Samstag, 1. Dezember

15.30 bis 16.00 Uhr: Siebenbürger Musikanten, Jugend- und Kindertanzgruppen aus Heidenheim vor der katholischen Kirche

16.30 bis 17.45 Uhr: die gleichen Gruppen auf Schloss Horneck



Sonntag, 2. Dezember

15.00 bis 15.30 Uhr: Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen und Jugendtanzgruppe Heilbronn vor der katholischen Kirche

16.00 bis 17.00 Uhr: die gleichen Gruppen auf Schloss Horneck



Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher! Veranstalter: Stadt Gundelsheim, Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V., Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Gefördert werden die Darbietungen siebenbürgischer Kulturgruppen durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Öffnungszeiten: Freitag: 17.00-22.00 Uhr, Samstag: 15.00-22.00 Uhr, Sonntag: 15.00-21.00 UhrVerkauf zugunsten des Schlossvereins: Griebenküchle, Nussstriezel, heißer „Blonder Engelswein“, Nikoläuse, siebenbürgisches Kleingebäck u.a.15.30 bis 16.00 Uhr: Siebenbürger Musikanten, Jugend- und Kindertanzgruppen aus Heidenheim vor der katholischen Kirche16.30 bis 17.45 Uhr: die gleichen Gruppen auf Schloss Horneck15.00 bis 15.30 Uhr: Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen und Jugendtanzgruppe Heilbronn vor der katholischen Kirche16.00 bis 17.00 Uhr: die gleichen Gruppen auf Schloss HorneckWir freuen uns auf zahlreiche Besucher!: Stadt Gundelsheim, Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V., Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Gefördert werden die Darbietungen siebenbürgischer Kulturgruppen durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, Weihnachtsmarkt

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.