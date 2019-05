"Tanz in den Mai" in Zirndorf

Dem kulturellen Brauchtum in Siebenbürgen folgend, luden die siebenbürgischen Wirtsleute der Familie Lienerth am 30. April 2019 zum „Tanz in den Mai“ ein. Überraschend war für viele Gäste, dass die Örtlichkeit eine andere war.

Außenansicht der Gaststätte „Goldener Löwe“ in Zirndorf.

Der Gastwirt Ralph Lienerth wurde schon öfter in der Siebenbürgischen Zeitung erwähnt, da er seit fünf Jahren den Kapellenhof in Roßtal im Landkreis Fürth betreibt, wo viele siebenbürgische Veranstaltungen stattfinden. Zu den Gasträumen gehört noch ein Hotel mit 30 Zimmern und insgesamt 70 Betten.Ralph Lienerth lud nun in seine neue Gaststätte „Goldener Löwe“ in der Zirndorfer Innenstadt ein. Im ersten Stock der alt eingesessenen fränkischen Gaststätte konnten wir in einem 150 Personen fassenden Saal mit Tanzfläche Platz nehmen. Kulinarisch wurden wir mit einem siebenbürgischen Büfett überrascht. Herr Lienerth senior hat den Abend – bis in die Mainacht hinein – musikalisch begleitet. Es wurde getanzt und gesungen.Unter den 130 Gästen waren Vertreter der Brauerei, der Stadt Zirndorf, der örtlichen Vereine, Geschäftsleute und Gastronomen aus Zirndorf. In der Mehrzahl waren es aber Siebenbürger, eine Delegation war sogar aus Augsburg angereist. In den mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichteten Räumen der Gaststätte kann, wie auch in Roßtal, zu jedem Anlass gefeiert werden. Familie Lienerth freut sich auf Ihren Besuch.

Meta Reisch-Bootsch