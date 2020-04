Reisen aus Bayern mit dem eigenen Pkw nach Rumänien möglich

Das Generalkonsulat von Rumänien in München teilt mit, dass es derzeit möglich ist, mit dem eigenen Auto aus Bayern über Österreich und Ungarn nach Rumänien zu reisen. Dabei gilt es, die in den Zeiten der Coronvirus-Pandemie erlassenen Maßnahmen der vier Länder zu respektieren. Die folgenden Informationen des Generalkonsulats werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt, können aber auch auf Rumänisch unter https://munchen.mae.ro/local-news/1510 abgerufen werden.

Das Generalkonsulat von Rumänien in München informiert über die Möglichkeit, in Corona-Zeiten mit dem eigenen Pkw aus Deutschland nach Rumänien zu reisen (Screenshot).

Es wird empfohlen, die von der Bundespolizei festgelegten Regeln für den Transit in Deutschland zu beachten:Wir empfehlen Ihnen, sich ständig und in Echtzeit über den Transit von Österreich und Ungarn auf den offiziellen Webseiten der rumänischen Botschaften in Wien und Budapest zu informieren.Alle Personen, die aus Deutschland kommend nach Rumänien einreisen (einschließlich rumänische Staatsbürger), müssen 14 Tage lang direkt in eine institutionalisierte Quarantäne gehen (also keine Selbstisolation zu Hause, sondern in speziell eingerichteten Räumen). Hier finden Sie weitere Details in rumänischer Sprache Der Flugverkehr von Deutschland und Frankreich nach Rumänien ist laut Militärverordnung der rumänischen Regierung Nr. 7 vom 4. April 2020 weiterhin eingestellt. Nach derselben Verordnung, Artikel 11, wird der internationale Straßentransport von Personen durch den Linienverkehr, den Sonderverkehr und den Gelegenheitsverkehr im internationalen Verkehr für alle Fahrten der Transportunternehmen nach Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, die Schweiz, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, dem Königreich der Niederlande und die Türkei sowie aus diesen Ländern nach Rumänien während der Notstandszeit ausgesetzt.Ebenso wenig ist es möglich, mit dem Schienenverkehr nach Rumänien zu gelangen. Die bayerischen und österreichischen Behörden werden die notwendigen Rücknahmemaßnahmen treffen. Weitere Informationen auf der Webseite des Rumänischen Außenministeriums Das Generalkonsulat von Rumänien ist in der Corona-Krise jederzeit rund um die Uhr über zwei Sonderrufnummern und eine E-Mail-Adresse erreichbar:Coronavirus-Hotline 1, Mobiltelefon: 0049 (0) 1631927011Coronavirus-Hotline 2, Mobiltelefon: 0049 (0) 1602087789E-Mail-Adresse nur für Situationen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie: munchen.cov@mae.ro

Generalkonsulat von Rumänien in München