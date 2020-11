Advents-/Weihnachtsbotschaft des baden-württembergischen Innenmisters Thomas Strobl (CDU).

In seiner Advents-/Weihnachtsbotschaft 2020 wendet sich Thomas Strobl, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg, an die heimatvertriebenen Landleute und zitiert dabei das Gedicht "Advent" des Deutschböhmen aus Prag Rainer Maria Rilke, "eines der schönsten und tiefsinnigsten Adventsgedichte in unserer Sprache".