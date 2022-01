Neuerungen im Zeitungsbereich der Webseite

Auch nach dem Relaunch im Mai 2020 wird die Webseite Siebenbuerger.de kontinuierlich weiterentwickelt. Ein mehrfach geäußerter Wunsch unserer Benutzer war die komfortablere Handhabung der Online-Druckausgabe. Hier haben die Webmaster Ende Dezember eine neue Seitenübersicht erstellt, die ein schnelleres Blättern durch die Ausgabe ermöglicht. Aber es gibt noch mehr neue Komfort-Funktionen, die den Benutzern zugute kommen.

Fast wie im echten PDF-Reader: Hin- und herblättern in der Druckversion oder mit Klick auf Vorschaubild zur Seite springen.

Akku- und augenschonend, auch im Funkloch: SbZ-Artikel mit E-Bookreader lesen.

Der Kurzlink zum Online-Artikel kann über die Symbolleiste abgerufen werden.

Die Druckausgabe der Siebenbürgischen Zeitung wird in einzelnen PDF-Seiten zur Verfügung gestellt, was das Anschauen und Wechseln zwischen verschiedenen Seiten etwas umständlicher gestaltet. Dem Wunsch, die Zeitung als eine einzige PDF auszuliefern, konnte aus technischen und organisatorischen Gründen (noch) nicht entsprochen werden. Dafür gibt es jedoch eine neue Ansicht, die unsere Premium-Benutzer über den jeweiligen Link „ PDF im Browser anzeigen und schneller blättern “ erreichen. Es wird eine neue Seite geöffnet, wo auf der linken Seite die Vorschaubildchen der einzelnen Seiten dargestellt werden, während im Hauptbereich daneben die PDF-Seite angezeigt wird. Mit einem Klick auf das Vorschaubild wird die zugehörige Seite im Hauptbereich geöffnet. Mit den Pfeilen in der oberen Leiste kann man auch komfortabel vor- und zurückblättern.Der Vorteil dieser Lösung ist, dass sie auch für die alten Ausgaben im Archiv (ab 1950) funktioniert. Zudem wird auch Datenvolumen gespart, da nur wirklich angezeigte Seiten übertragen werden. Der Nachteil ist, dass dies nur in Browsern funktioniert, die PDFs darstellen können. Auf Windows, Linux und Mac-Rechnern können das die üblichen Browser – auf Android-Systemen funktioniert das leider zurzeit noch nicht.Als registrierter Benutzer (nicht nur Premium-Benutzer) haben Sie vielleicht schon in der Liste der SbZ-Online-Artikel das kleine Lesezeichensymbol neben dem Datum bemerkt. Haben Sie schon mal darauf geklickt? Wenn nicht, dann probieren Sie es mal. Beim Klick ändert sich nicht nur die Farbe des Symbols, sondern der Artikel wird in Ihrer persönlichen Lesezeichenliste vermerkt. Die Liste erreichen Sie, wenn Sie auf Ihre Benutzerseite gehen und dann den Punkt „Lesezeichen“ wählen. Wenn Sie das nächste Mal beim Rumstöbern einen interessanten Zeitungsartikel entdecken, aber nicht die Zeit haben, ihn sofort zu lesen, dann hilft Ihnen die Lesezeichenliste, ihn nicht zu vergessen. Sie können die letzten 20 Artikel in Ihrer Lesezeichenliste übrigens auch als E-Book herunterladen, um sie später auf einem E-Bookreader oder Smart­phone zu lesen – das funktioniert auch, wenn Sie bei der nächsten Bahnfahrt kein Internet haben.Über jedem Artikel wird in der Einzelansicht eine kleine Symbolleiste angezeigt, die auch beim Runterscrollen weiter sichtbar bleibt. Die Symbolleiste bietet verschiedene Funktionen: zum Kommentarfeld springen, eine für Drucker optimierte Version des Artikels anzeigen und drucken, Lesezeichen setzen und entfernen, Artikel als E-Book herunterladen sowie „Artikel teilen“. Neben dem Teilen mittels der üblichen Verdächtigen Facebook, Twitter oder WhatsApp können Sie den Link zum Artikel zusätzlich via E-Mail verschicken. Vergleichsweise neu ist die Funktion, die sich hinter dem Kettensymbol verbirgt. Hier können Sie eine kurze Version des Artikel-Links abrufen. Wenn Sie den Link auf einem Prospekt oder in einem Brief abdrucken wollen, ihn händisch eintippen müssen oder gar per Telefon weitersagen wollen, dann ist die kurze Version bestimmt hilfreich.

gk