3. August 2022

„ATS Saxon Day“

Weil der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika auch in diesem Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, entschieden sich die Verantwortlichen von der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS) als Ersatz für eine kleinere Veranstaltung: Am 9. Juli fand in Youngstown, Ohio der „Saxon Day“ (Sachsentag) mit kulturellen Darbietungen und kulinarischen Spezialitäten statt.

Die Saxonia Dancers aus Aylmer, Kanada. Foto: Cleveland Saxon Dance Group Die Tanzgruppe „Saxonia Dancers“ aus Aylmer in Kanada absolvierte einen Gastauftritt in Youngstown; ihr Mitglied Rebecca Horeth berichtet: „Rund 160 Teilnehmer aus den USA und Kanada nahmen an der ganztägigen Veranstaltung teil, die im Freien stattfand. Der Cleveland Eintracht Saxonia Sachsenchor und der New Castle Männerchor haben gesungen, die Youngstown Brass Band hat gespielt und die Cleveland Saxon Dance Group (Erwachsenen- und Kindergruppe) und die Saxonia Dancers haben getanzt. Veranstaltet wurde der ,Saxon Day‘ von der Alliance of Transylvanian Saxons in den USA im Youngstown Saxon Club. Zwei Videos von den Auftritten der Tanzgruppen sind unter Die Tanzgruppen beim Ausmarsch, im Hintergrund der Youngstown Saxon Club. Foto: Youngstown Saxon Club Die Tanzgruppe „Saxonia Dancers“ aus Aylmer in Kanada absolvierte einen Gastauftritt in Youngstown; ihr Mitglied Rebecca Horeth berichtet: „Rund 160 Teilnehmer aus den USA und Kanada nahmen an der ganztägigen Veranstaltung teil, die im Freien stattfand. Der Cleveland Eintracht Saxonia Sachsenchor und der New Castle Männerchor haben gesungen, die Youngstown Brass Band hat gespielt und die Cleveland Saxon Dance Group (Erwachsenen- und Kindergruppe) und die Saxonia Dancers haben getanzt. Veranstaltet wurde der ,Saxon Day‘ von der Alliance of Transylvanian Saxons in den USA im Youngstown Saxon Club. Zwei Videos von den Auftritten der Tanzgruppen sind unter https://www.youtube.com/channel/UCCKfatptOtNWUjvoLXuClTQ/videos verfügbar.“

Schlagwörter: USA, Kanada, Sachsentag, Brauchtum

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.