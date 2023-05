Orientierungslauf im Aufwind

Strahlende Gesichter hatten die Teilnehmer des IV. Orientierungslauf-Cups der Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins (DAV) trotz der geistigen und physischen Anstrengung nach ihrem Lauf. Für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen setzte Reinhold Kraus, der Organisator des Wettbewerbs, 40 Posten in den Wald, die vier verschiedene Bahnen des Orientierungslaufs (OL) bildeten. Je nach Können, Alter und Geschlecht betrugen sie eine Länge von 2,8 bis zu sechs Kilometern. Die Jagd nach den Posten im Wadlhausergräben Wald, in der Nähe des Starnberger Sees, fand am 15. April, einem Samstag, statt und war der sportliche Höhepunkt der 17 Beteiligten.

Die Teilnehmer des Orientierungslaufs der Sektion Karpaten des DAV. Foto: privat

Zur Vorbereitung fanden im März und April Ausbildungen und Trainingseinheiten statt. Seit Gründung des Orientierungslaufs 2018 haben 60 Teilnehmer an OL-Aktivitäten teilgenommen. Der Reiz dieser Sportart besteht darin, sich mit Karte und Kompass so schnell wie möglich zu orientieren, um die Kontrollpunkte (sogenannte Posten) im Gelände in der vorgegebenen Reihenfolge zu finden. Die Karten sind speziell für diese Sportart erstellt mit einem Maßstab zwischen 1:10000. „Der Orientierungslauf ist ein Gehirn-Jogging, da man dieses ständig beansprucht. Somit ist es nie langweilig und wird sogar zum Abenteuer, wenn man sich verläuft. Der Adrenalinspiegel steigt, es wird noch spannender als es eh schon ist, weckt den Kampfgeist und das Ego. Manchmal macht sich Verzweiflung breit, doch sobald man wieder weiß, wo man ist, tritt Genugtuung und Zuversicht ein, dass es gut geht“, beschreibt Hansotto Kelp seine Erkenntnisse über den OL. Eine weitere Besonderheit bei dieser Sportart ist die Bewegung in freier Natur, mit der ganzen landschaftlichen Vielfalt, die der Wald und die Umgebung bieten. Das Glücksempfinden der Wettbewerbsteilnehmer steigerte sich erneut bei der Siegerehrung. Die Sieger erhielten Urkunden und Medaillen. Danach fanden Diskussionen und Analysen mit den anderen Läufern über die optimale Route der Orientierungslaufbahnen statt, weil diese jeder für sich wählt. Das gemeinsame Interesse verbindet und bildet eine Gemeinschaft, in der sich die Sportler schätzen und wohlfühlen.Mit der Austragung dieser OL-Wettbewerbe führen wir eine Sporttradition aus Siebenbürgen vor 1990 fort, weil einige Siebenbürger Sachsen in Orientierungslaufvereinen Mitglieder waren. Die Meisterschaften des Kreises Hermannstadt fanden im „Jungen Wald“ statt, in Heltau im „Silberbachtal“, in Mediasch im „Greweln“, in Kronstadt in der Schulerau, in Predeal und Sinaia. Die Besten waren Mitglied in der Nationalmannschaft Rumäniens und gehörten zu den Elitesportlern, wie zum Beispiel Renate Miess aus Mediasch, Reinhold Gutt und Heinz Desideriu aus Hermannstadt, die Podiumsplätze bei Landesmeisterschaften in Rumänien erreichten. Klaus und Rick Schuller aus Kronstadt wurden als „Meister des Sportes“ (Maestru al sportului) im Orientierungslauf gekürt.Die Mitglieder der Orientierungslaufgruppe der Sektion Karpaten nehmen im Laufe des Jahres an vielen Orientierungslauf-Wettbewerben teil, die von verschiedenen OL-Vereinen, wie zum Beispiel OC München, OL Landshut, OL-Team Filder bei Stuttgart angeboten werden. Im Sommer 2022 war die Sektion Karpaten mit zwei Staffeln mit je fünf Läufern bei einem der härtesten Orientierungslauf-Wettbewerbe, dem 24-Stunden-Lauf in Thüringen, vertreten. Einige Teilnehmer haben an fünftägigen Orientierungsläufen im Bayerischen Wald teilgenommen. Jeder Sport- und Naturliebhaber ist willkommen, um diese interessante und glückbringende Sportart kennenzulernen. Auf der Homepage der Sektion Karpaten www.Sektion-Karpaten.de sind Aktivitäten der Orientierungslaufgruppe ausgeschrieben, die vorwiegend im Raum Stuttgart und München angeboten werden, oder wenden Sie sich direkt an Reinhold-Kraus[ät]online.de, wenn Interesse an dieser Sportart besteht.

Reinhold Kraus