Erfolgreicher Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika

Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika wurde in diesem Jahr am 12. und 13. Juli 2024 in Kitchener, Ontario, in Kanada gefeiert. Gleichzeitig fand in Kanada auch das Föderationsjugendlager unter dem Motto „Pflege deine Wurzeln“ statt (die SbZ Online vom 31. Juli 2024 berichtete), so dass die jungen Leute Gelegenheit hatten, dem Programm des Heimattages beizuwohnen.

Bundesvorsitzender John Werner (Mitte) und John Horeth (Erster von links), stellvertretender Bundesvorsitzender, zeichneten verdiente Mitglieder in Kanada mit der Ehrennadel aus, von links nach rechts: Daniel Schmidt, Justin Schatz, Hildegarde Triska, Amanda Mooser, David Pfingstgraef, Sophie Lindert, Lori Moore, Michael Lindert, Rebecca Horeth, Amy Kube, Krista Hesch, Rick Hesch, Lisa Fritsch, Bob Foster, Margit Fritsch, Dave Emrich und Andrea Emrich. Nicht auf dem Bild: Gertrude Croft, Kolina Tavares, Linda Walker und Karl Wolf. Fotos: Alfred Löwrick

Gruppenbild mit den Teilnehmern des Föderationsjugendlagers 2024 in Kanada.

John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft in Kanada (am Rednerpult), dankt den Leitern des Föderationsjugendlagers: Ryan Hesch (Kanada), Daniel Gnad (Österreich), Stephanie Ziegler (Rumänien), Jonathan Barkett (USA) und Valerie Bertleff (Deutschland).

Der Heimattag begann mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Pastor Davi Schmidt, Pfarrer der Bethel Lutheran Kirche, und musikalisch mitgestaltet von der „Hofbräukapelle“ aus Kitchener unter der Leitung von Andrea Emrich.Mit dem Einmarsch der Fahnen wurde der offizielle Teil der Kundgebung eingeleitet. Es folgten Ansprachen und Grußworte von John Werner, Bundesvorsitzende der Landmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, Denise Crawford, Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS) in den USA, und Valerie Bertleff von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), stellvertretend für Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Rebecca Horeth, erste Vizepräsidentin der kanadischen Landmannschaft, hielt einen interessanten Vortrag über die Flucht der Nordsiebenbürger Sachsen vor 80 Jahren, im September 1944.Das anschließende kulturelle Programm wurde von der Kindertanzgruppe des Transylvania Klubs in Kitchener, der Cleveland Saxon Dance Group (Siebenbürgischen Tanzgruppe Cleveland), dem Transylvania Klub Chor, der Saxonia Dance Group Aylmer, der Transylvania Jugendtanzgruppe und der Transylvania Klub Hofbräu Band gestaltet. Die Teilnehmer des Jugendlagers zeigten gekonnt zwei einstudierte Tänze. Bemerkenswert ist, dass einige von ihnen dabei erstmals in einer Tanzgruppe mitwirkten.Seit 1962 konnten 93 Landsleute in Kanada die Ehrennadel der Landsmannschaft empfangen. Mit dieser Nadel werden Personen ausgezeichnet, die sich um den Erhalt und die Förderung der siebenbürgischen Kultur verdient gemacht haben. In diesem Jahr überreichte John Werner diese Ehrennadel an 21 Mitglieder aus Aylmer und Kitchener. Er betonte in seiner Ansprache: „Liebe Landsleute, ich danke euch für die Arbeit, die ihr geleistet habt, für die euch diese Anerkennung zuteilwird. Tragt diese Nadel jederzeit mit Stolz und in Ehren und lasst sie euch daran erinnern, eure Kraft auch weiterhin in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.“ John Werner dankte zum Schluss ATS-Präsidentin Denise Crawford und allen angereisten Gästen aus der USA, ebenso dankte er dem Frauenverein für die Trachtenausstellung und für ihren Einsatz. Sie hatten Trachtenteile, Krüge, Teller und Handarbeiten beigesteuert, die zum Verkauf angeboten wurden. Der Erlös dieses Verkaufs kommt dem Jugendlager zugute. Dank erging an alle Mitglieder, die bereit waren, etwas für diesen Zweck zu spenden. Gedankt wurde auch Dave Emrich, dem Präsidenten des Transylvania Klubs, seinem Komitee, dem Ausschuss der Landsmannschaft und allen anderen Freiwilligen, die diesen einzigartigen, gelungenen Heimattag gestaltet hatten. Mit gutem Essen, Musik, Gesang und Tanz ging ein erfolgreiches Fest zu Ende.Der nächste Heimattag in Nordamerika findet vomin Youngstown, Ohio, in den USA statt.

Hannelore Maiterth, Pressereferentin