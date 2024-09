25. September 2024

Streuobstwiesenfeste in ganz Deutschland

Brunhilde Böhls engagiert sich seit Jahren um den Erhalt der alten Apfelsorten und traditionellen Obstgärten in Siebenbürgen. Sie freut sich, dass im September in Österreich die Streuobstwiesen als erhaltenswerte Kulturlandschaften mit dem Siegel des UNESCO-Kulturerbes versehen werden. Auch in Baden-Württemberg gibt es seit etwa zehn Jahren Bemühungen, diese Kulturlandschaften durch staatliche und europäische Förderungen zu erhalten. Ebenso in Niedersachsen, wo Böhls erster Kooperationspartner zu Hause ist, der Pomologe Brüntjen. Aus diesen beiden Regionen werden beispielhaft zwei Streuobstfeste empfohlen, die am Tag der Deutschen Einheit in ganz Deutschland stattfinden werden.

Landkreis Böblingen Im Naturpark im Schönbuch, der Teil des Schwäbischen Streuobstparadieses ist, wird der Tag der Deutschen Einheit standesgemäß mit einem Aktionstag gefeiert, auf dem auch die neu gewählte Streuobstkönigin präsentiert wird. Beim groß angelegten Streuobstaktionstag in und um die beiden Herrenberger Teilorte Mönchberg und Kayh gibt es Mitmachspiele für Kinder, Tiere zum Streicheln, altes Handwerk zu bestaunen und viel Leckeres aus der Streuobstwiese. Von 11 bis 17 Uhr wird viel geboten in den Teilorten Mönchberg und Kayh. Weitere Informationen: https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/streuobstaktionstag.html Niedersachsen: Park der Gärten in Bad Zwischenahn, Herbstmarkt im Park Eine ähnliche Tradition gibt es auch im Ammerland südlich von Oldenburg in Niedersachsen. Beim Herbstmarkt im Park in Bad Zwischenahn präsentieren am 3. Oktober Dutzende Aussteller Produkte aus dem Pflanzen- und Obstanbau, Kulinarisches und Floristik. Vielleicht finden Sie Anregungen für Ihre Gartengestaltung oder können einen Batullapfelbaum erwerben? Ergänzt wird das Programm von einem umfangreicher Apfel- und Obstverkauf von 9.30 bis 17.00 Uhr. Apfelexperten, die sogenannten Pomologen, geben ihr Wissen weiter und bestimmen anhand von mindestens drei mitgebrachten Äpfeln, um welche Sorte es sich handelt. Auch die beliebte Apfelsortenausstellung beeindruckt mit großer regionaler Apfelvielfalt mit mehr als 200 verschiedenen Apfelsorten. Der Eintritt in den Park kostet 14 Euro. Weitere Informationen: https://www.park-der-gaerten.de/programm/veranstaltungskalender Brunhilde Böhls

Schlagwörter: Böblingen, Niedersachsen, Fest, Obst

