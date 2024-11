Radio Siebenbuergen e.V. lädt zur Mitgliederversammlung ein

Radio Siebenbuergen e.V. lädt alle Mitglieder für Sonntag, den 24. November 2024, um 19.00 Uhr zur jährlichen Mitgliederversammlung ein, die als Teams-Besprechung online stattfinden wird. Die Zugangsdaten werden Ihnen in einer gesonderten E-Mail rechtzeitig vor der Versammlung zugesandt.

Tagesordnung

Bitte beachten Sie, dass eine erfolgreiche Teilnahme an der Sitzung erfordert, dass Sie sich mit Ihrem vollen Namen anmelden. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Mitglieder an der Versammlung teilnehmen. Mitglieder, die sich nicht mit ihrem vollen Namen anmelden, können leider nicht zur Sitzung zugelassen werden. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Kooperation und freuen uns darauf, Sie bei unserer jährlichen Mitgliederversammlung zu begrüßen.Bei der Mitgliederversammlung haben Sie die Gelegenheit, sich über die Situation des Vereins zu informieren und über dessen Zukunft mitzubestimmen. Der Vorstand bittet um rege Teilnahme.1. Eröffnung und Begrüßung2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung3. Genehmigung der Tagesordnung4. Bericht des Vorstands5. Bericht des Kassenwarts6. Aussprache über die Berichte7. Entlastung des Vorstands8. Sonstiges9. VerabschiedungBitte senden Sie eventuelle Ergänzungen zur Tagesordnung bis zum 16. November schriftlich an die E-Mail-Adresse: info [ät] radio-siebenbuergen.de.

Der Vorstand von Radio Siebenbuergen e.V.