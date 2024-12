9. Dezember 2024

Nachweise für Anträge auf Entschädigungszahlungen aus dem Kirchenarchiv in Hermannstadt

Hermannstadt – Die Nachkommen der im Jahr 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion („Russlanddeportation“) verschleppten Siebenbürger Sachsen können bekanntlich bei den staatlichen Agenturen für Sozialleistungen (AJPIS) eine Entschädigung beantragen. In den Jahren 2020-2024 hat das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien im Hermannstädter Friedrich-Teutsch-Haus unentgeltlich mehrere Tausend Nachweise ausgestellt, die bei der Festlegung der Entschädigung für die Kinder der Russlanddeportierten hilfreich waren.

Eingang zum Begegnungs- und Kulturzentrum "Friedrich Teutsch" der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (Teutsch-Haus) in Hermannstadt, wo auch das Zentralarchiv der EKR untergebracht ist. Foto: G.R. Diese landeskirchliche Hilfeleistung läuft ohne Frist weiter. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass im Zentralarchiv in der Zeitspanne vom 10. Dezember 2024 zum 10. Januar 2025 keine Anträge auf Deportationsbestätigungen bearbeitet werden.



Im Januar 2025 jährt sich der Tag der Deportation zum 80. Mal. Die Wunden, die damals geschlagen wurden, sind noch nicht alle geheilt. Tragen Sie zur Aufarbeitung dieses kollektiven Traumas bei, indem Sie auch die Archivarbeit unterstützen. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei denen bedanken, die dem Spendenaufruf vom vergangenen Jahr gefolgt sind. Zur Förderung der Arbeit des Zentralarchivs im Teutsch-Haus bitten wir insbesondere diejenigen, die aufgrund der Bestätigungen eine regelmäßige Entschädigung erhalten, um Unterstützung. Wir freuen uns über jede Hilfe, weil damit die Bewahrung, Erschließung, Inwertsetzung und Nutzung unserer Kirchenarchive möglich gemacht wird. Webseite: https://www.evang.ro (s. „Kontakt-Impressum").

Dr. Gerhild Rudolf

