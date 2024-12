Weihnachten auf Radio Siebenbürgen

Die schönste Zeit des Jahres steht bevor, und Radio Siebenbürgen lädt euch herzlich ein, die Feiertage mit uns zu verbringen! Unser Weihnachtsprogramm ist klein, aber es kommt von Herzen und bringt euch die besondere Atmosphäre der Feiertage direkt nach Hause.

Wenn draußen die Lichter leuchten und sich die Welt etwas langsamer dreht, laden wir euch ein, über die Feiertage in unsere festliche Welt einzutauchen. Auf Radio-Siebenbuergen.de erwartet euch eine Auswahl an Weihnachtsmusik, Andachten und vertrauten Klängen – von stimmungsvoller Blasmusik bis hin zu feierlichen Gottesdiensten. Feiert mit uns und genießt ein Programm, das von Herzen kommt und euch durch die festliche Zeit begleitet.16.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Pfarrer Johannes Waedt19.00 Uhr: Weihnachtsandacht mit Pfarrer Andreas Hartig9.00 Uhr: Weihnachtsgeschichte für Kinder – ein magischer Moment für die Kleinsten10.00 Uhr: Festlicher Gottesdienst mit Britta Seidner10.30 Uhr: In der Reihe „Das Interview“ spricht Moderator Christian Mantsch mit Kerstin Kramar, Psychologin mit siebenbürgischen Wurzeln, die in Neuseeland wohnt, über Herkunft, Sprache und siebenbürgisch-sächsische Identität. Das Thema heißt: „Wer wir sind!“10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Kurt BoltresFestlicher Abschluss des Jahres mit Pfarrer Helmut WolffGottesdienst zum Jahresbeginn mit Pfarrer Paul SattlerHört Radio Siebenbürgen und taucht ein in den Weihnachtszauber unter https://webradio.radio-siebenbuergen.de/ Das Team von Radio Siebenbürgen wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!Genießt besinnliche Feiertage voller Musik, Wärme und Freude – wir freuen uns darauf, auch im neuen Jahr für euch da zu sein!