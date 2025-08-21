



21. August 2025

Siebenbürger Sachsen beim Festumzug 750 Jahre Schönaich

Am 13. Juli wurde in Schönaich ein besonderes Jubiläum gefeiert: 750 Jahre Gemeinde Schönaich. Im Rahmen des Fest-Wochenendes fand ein großer Festumzug statt, der mit über 1500 Teilnehmenden aus 22 Vereinen und Gruppen zu einem farbenfrohen und lebendigen Höhepunkt wurde.

Siebenbürger beim 750-jährigen Jubiläum in Schönaich. Foto: Johann Schuster Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme der Siebenbürger Sachsen aus Schönaich und Umgebung, die mit einer stattlichen Anzahl an Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern vertreten waren. Die Gruppe beeindruckte durch ihre traditionellen Gewänder und trug wesentlich zur kulturellen Vielfalt des Umzugs bei.



Der Festumzug spiegelte die enge Verbundenheit der Vereine, Gruppen und Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Gemeinde wider und wurde von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern am Straßenrand begeistert ­begleitet. Ein rundum gelungenes Fest, das lange in Erinnerung bleiben wird.



Persönlich habe ich die Gruppe angemeldet und bedanke mich bei Volkmar Kirres, der viele Landsleute zusammengetrommelt hat, und bei unserem Fotografen Johann Schuster, der jeden Augenblick mit seiner Kamera festhielt. Großes Lob und ein herzliches Dankeschön den ganzen Trachtenträgern, die uns unterstützt haben. Dr. Christa Jungwirth

