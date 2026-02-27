



Siebenbürgenreise in die Partnerstadt Mühlbach

Der Reisedienst Büdingen aus der gleichnamigen Stadt Büdingen in der schönen Wetterau veranstaltet vom 13. bis 21. Juli gemeinsam mit der Stadt Büdingen und dem Verschwisterungsverein eine Fahrt in die schöne Partnerstadt Mühlbach (Sebeș) in Siebenbürgen. Hierfür wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erstellt, das auch für andere Interessenten offen ist. Vielleicht hat der ein oder andere noch Interesse und Lust, sich der Gruppe anzuschließen? Der Reisedienst Büdingen freut sich über jede weitere Mitreise: „Entdecken Sie mit uns eine der faszinierendsten Regionen Europas – geprägt von beeindruckender Natur, bewegter Geschichte und einzigartiger Kultur.“

13. Juli: Abfahrt um 18.00 Uhr in Büdingen, An der Saline 16. Ausreichende Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Mit einer komfortablen Zwei-Mann-Besatzung reisen wir sicher und entspannt nach Rumänien.



14. Juli: Ankunft in Mühlbach (Sebeș). Gegen 14.00 Uhr erreichen wir das Hotel „Leul de Aur“ in Sebeș, wo Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer zur Verfügung stehen. Den Nachmittag können Sie frei gestalten.



15. Juli: Natur & Geschichte: Besuch der Saline Thorenburg (Turda), eines der spektakulärsten Salzbergwerke Europas. Anschließend erkunden wir die atemberaubende Thorenburger Klamm (Cheile Turzii). Weiterfahrt nach Karlsburg (Alba Iulia) – eine Stadt mit großer historischer Bedeutung.



16. Juli: Hermannstadt (Sibiu). Gemeinsam mit einer erfahrenen Gästeführerin entdecken Sie die ehemalige Kulturhauptstadt Europas Hermannstadt, eine der schönsten Städte Siebenbürgens mit ihren berühmten „Augen der Stadt“.



17. Juli: Transfogarascher Hochstraße (Transfăgărășan) – Tagesausflug über Râmnicu Vâlcea auf die spektakuläre Transfogarascher Hochstraße, eine der schönsten Panoramastraßen Europas.



18. Juli: Tagesausflug mit Stadtführung in Klausenburg (Cluj-Napoca) – lebendig, geschichtsträchtig und kulturell vielfältig.



19. Juli: Tagesausflug nach Kronstadt (Brașov), es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Törzburg (Schloss Bran), die oft in Zusammenhang mit Graf Dracula gebracht wird.



20. Juli: Zur freien Verfügung oder Ausflug auf die Hohe Rinne (Păltiniș) – inklusive gemütlicher Einkehr am Fuße des Gebirges mit typisch rumänischen Spezialitäten.



21. Juli: Heimreise, Abfahrt um 10.00 Uhr aus Mühlbach in Richtung Büdingen. Eine Reise voller Kultur, Natur und unvergesslicher Eindrücke erwartet Sie. Freuen Sie sich auf Siebenbürgen – ursprünglich, beeindruckend und voller Geschichte.



Leistungen und Hinweise – Zum Einsatz kommt ein komfortabler 4-Sterne-Reisebus. Die Unterbringung erfolgt im Hotel „Leul de Aur“ in Mühlbach (Sebeș). Das Hotel bietet hohen Komfort und überzeugt durch seine zentrale Lage – idealer Ausgangspunkt für unsere Ausflüge. Die Reiseleitung bzw. Stadtführungen wird Sie durchgehend vom 5. bis 10. Juli begleiten. Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis enthalten und vor Ort zu entrichten.



Anmeldung und Informationen beim Reisedienst Büdingen, An der Saline 16, 63654 Büdingen, E-Mail: info@ reisedienst-buedingen.de, Telefon: (01 71) 9 59 90 00.

