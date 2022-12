Willst du, lieber Leser, die Geschichte meiner Adventsflasche hören? Falls ja, komm bitte etwas näher heran und schau sie dir genau an. Es handelt sich um eine Literflasche, die mit sieben Sternen verziert ist. Verschlossen ist sie mit einem beigefarbenen Plastik­stöpsel, an dem zehn klitzekleine LED-Lichter hängen. Betätigst du den kleinen Schalter, der sich ebenfalls am Verschluss befindet, erstrahlt sofort ein mildes und warmes Licht. Alles in allem nichts Spektakuläres und trotzdem hat diese Flasche für mich eine enorm große Bedeutung. Weshalb? Ich erzähle es dir. mehr...

1 • Johann Kremer schrieb am 23.12.2022, 13:21 Uhr: vielen herzlichen Dank für die wunderbare Geschichte und die schönen Gedanken zu "adventum".

auch Ihnen und Ihren Lieben frohe Weihnachten und ein friedliches, erfolgreiches Jahr 2023!!

2 • Peter Otto Wolff schrieb am 23.12.2022, 16:50 Uhr (um 16:51 Uhr geändert): Eine wirklich schöne Geschichte! Es ist schon erschütternd, dass manche Katholiken die evangelischen Glaubensbrüder so herablassend behandeln, glaubend an den einen Gott! Selbst Muslime, nicht eben meine Freunde, auch nicht bekannt als tolerant, respektieren Andersgläubige. Aus meiner Erfahrung: Teile meiner Familie waren Katholiken, jedoch nicht Kirchengänger. Ich, geboren in einem russischen Arbeitslager, wurde nach Heimschickung der Mutter, katholisch notgetauft. Nach 28 Jahren dann in der Kronstädter Martinskirche, Jahre nach ziviler Trauung mit meiner evangelischen Frau, kirchlich evangelisch getraut! Nicht genug, da Neuankömmlinge in Kronstadt, boten sich der Pfarrer und seine Frau als Trauzeugen an, da wir keine hatten! Es geht doch, es ging doch schon 1978! Und da wundert man sich, dass nur im lfd. Jahr über 45.000 Mitglieder in DE ausgetreten sind, weil sie die Talibane der eigenen Gemeinde nicht mehr akzeptieren können? Mal abgesehen von den kriminellen Kindesmissbräuchen, die jahrzehntelang sorgsam vertuscht wurden! Es wäre Zeit zum neuen Dialog der christlichen Kirchen untereinander! Das Christentum wird in den nächsten 30-50 Jahren im Abendland verschwinden, wer will das, wem nützt das?!

3 • Ursula Hummes schrieb am 24.12.2022, 17:27 Uhr: Liebe Frau Karres,

ich kenne Sie persönlich nicht, Ihre Geschichte von der "versöhnlichen Adventsflasche" habe ich gelesen und mir so meine Gedanken gemacht. Der erste Teil Ihrer Geschichte hat mir gefallen. Meine Weihnachtsfreude sackte auf gefühlt Null, als dann die Religionen und die "Erlebnisse" dazu ins Spiel kamen. Was ich da gelesen habe, kann ich nicht glauben. Ist der Inhalt des zweiten Teils der Geschichte zu sehr konstruiert? Dreißig Jahre neben der katholischen Kirche zu wohnen und noch immer ein beklemmendes Gefühl zu haben? Machen Sie sich dieses Gefühl nicht selbst? Steinigung? Beleidigung der alteingesessenen kath. Einwohner, Gotteslästerung! 17:00 Uhr, freundliches Lächeln mit Begrüßung, ohne nach der Konfession zu fragen. Das ist alles doch sehr dick aufgetragen, und Dinge, die vor dreißig Jahren passiert sind, sollten eigentlich längst "verarbeitet" sein. Alles im zweiten Teil Geschriebene gehört nicht in eine Advents- oder Weihnachtsgeschichte, besonders mit solch polarisierendem Inhalt.

Wäre vielleicht ein Thema rund um das Reformationsgeschehen.

Als mir vor ein paar Jahren im Heiligenhof ein Teilnehmer sagte, SIE SIND DIE EINZIGE KATHOLISCHE HIER, habe ich gelacht und spontan geantwortet, WÄREN DIE KATHOLISCHEN NICHT GEWESEN, GÄBE ES AUCH HEUTE KEINE EVANGELISCHEN! Alle, die mit am Tisch saßen, haben gelacht. Es waren auch zwei Pfarrer dabei!

Ich wünsche Ihnen, Frau Karres, frohe Weihnachten, und dass Ihnen katholische Mitbürger immer freundlich begegnen.



4 • Ursula Hummes schrieb am 25.12.2022, 19:50 Uhr: EINE WIRKLICH SCHÖNE GESCHICHTE! Das ist alles, was Sie zu Frau Karres "Adventsflasche" zu sagen haben. Ein bisschen dünn! Aber mit geballter Macht, ohne Rücksicht auf Verluste, hauen Sie drauf! Die Katholiken sind mal wieder im Visier! Was ist mit Ihrer katholischen Nottaufe? Dafür sollten Sie doch dankbar sein, wenn kein evangelischer Pfarrer zugegen war. Fehlende Akzeptanz der Talibane ist der Grund der vielen Kirchenaustritte? Stand das in der Yellow Press? Sollen wir islamistische Kämpfer, die Demokratie ablehnen, die Rechte der Frauen massiv einschränken, in unserem Land dulden und noch zusehen, wie die Kreuze im Wohnheim des benachbarten Klosters von diesen abgehängt werden? Missbräuche in der katholischen Kirche als auch in evangelischen Einrichtungen sind zu verurteilen und zu bestrafen.

Man muss schon Prophet sein, um zu behaupten, dass das Christentum in 30 - 50 Jahren im Abendland ausgelöscht ist. Ja, es mag weniger Christen geben, aber denken wir an die 2000 Jahre - Christentum. Es gibt sie immer noch, die Christen!

Nach wie vor finden interreligiöse Dialoge statt, nicht immer für uns alle sichtbar und hörbar. Hier sind aber auch die Christen gefragt, dass Nähe zustande kommt (LEBENDIGER ADVENTSKALENDER).Auch das Fußvolk ist gefragt. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass falsche Behauptungen, Verleumdungen, egal welcher Religion, aufhören.

Ich bin katholisch und evangelisch "durchmischt" und habe kein Problem, auf Andersgläubige zuzugehen. Es gab einen evangelischen Pfarrer, aus der Familie meines Mannes einen hohen geistlichen katholischen Würdenträger (Erzbischof von Sao Paulo, Präfekt der Kleruskongregation (Vatikan),hat dem heutigen Präsidenten Lula da Silva vor 40 Jahren seine Kirche geöffnet, um von der Militärjunta verfolgte Metallarbeiter, Lula war ihr Gewerkschaftsführer, vor dem Kugelhagel Schutz zu bieten. Dieser Mann, Dom Claúdio, hat Christentum gelebt, sozial Ausgegrenzten eine, seine Stimme gegeben (Favelas), sich im hohen Alter für die Belange der indigenen Bevölkerung im Amazonasgebiet eingesetzt. Leider ist Dom Claúdio im Sommer 2022 verstorben. Die mahnende, gewichtige Stimme, die auch Jair Bolsonaro Paroli geboten hat. Ist verstummt.



WESHALB SCHREIBE ICH DAS ALLES? NUN, VON DOM CLÁUDIO HABEN WIR NIE EINE BELEIDIGENDE ÄUSSERUNG ZU ANDERSGLÄUBIGEN GEHÖRT.

DIESE BELEIDIGUNGEN KOMMEN VON "KLEINEN LICHTERN".



UND ICH,ALS KATHOLIKIN, KÜMMERE MICH SEIT 2016 UM DIE SANIERUNG DER HEIMATKIRCHE MEINER EVANGELISCHEN VORFAHREN. MIT HILFE VON SPENDEN DER

LANDSLEUTE UND AUCH KATHOLISCHEN FREMDSPENDERN AUS DEUTSCHLAND. OHNE EU-HILFEN, ABER IMMER WIEDER GERNE. DAS NENNT MAN DANN ÖKUMENE!