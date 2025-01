Weihnachtsgottesdienst der Kreisgruppe Heilbronn

Zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst lud unsere Kreisgruppe am vierten Advent in die schöne Stadtkirche nach Heilbronn-Böckingen ein. Der Weihnachtsbaum und die Kirche waren wunderbar geschmückt. Mit einem Vorspiel stimmte uns das Karpatenorchester auf den Gottesdienst ein.

Die Kinder der Siebenbürgisch-sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss und Lara Gaber haben vor der Christbescherung Gedichte vorgetragen und Lieder gesungen. Foto: Jürgen Binder

Ines Wenzel, unsere Kreisvorsitzende, begrüßte die zahlreichen Besucher. Sie dankte der Kirchengemeinde Böckingen für die Möglichkeit, jährlich eine solche Zusammenkunft der Besinnung und Erinnerung in Heilbronn, der Stadt, die uns längst zur neuen Heimat geworden ist, abhalten zu können, und erwähnte die besonderen Veranstaltungen unserer Kreisgruppe im Jahr 2024: „Wir haben uns bewusst in Erinnerung gerufen, welche Privilegien unseren Vorfahren vor 800 Jahren durch das Andreanum, den sogenannten ,Goldenen Freibrief‘, zuteilwurden, haben der Flucht und Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus den Gemeinden des Nösner- und des Reenerlands sowie aus weiteren sieben Ortschaften Südsiebenbürgens vor 80 Jahren, am Ende des Zweiten Weltkrieges, gedacht und konnten 75 Jahre seit der Gründung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen bundes- und landesweit feiern.“ Vor allem anlässlich der Jubiläumsveranstaltung unserer Landesgruppe Baden-Württemberg, die im November in der Heilbronner Harmonie stattgefunden hat, sei auch unsere Kreisgruppe in besonderem Maße gefordert gewesen. Ines Wenzel dankte allen freiwilligen Helfern, die wieder, wie selbstverständlich, an allen Ecken und Enden angepackt haben, für ihren Einsatz und sprach auch allen anderen Ehrenamtlichen, die unser Vereinsleben und unsere Veranstaltungen jahrein, jahraus organisieren und tragen, seien es die Vorstandskollegen, die vielen Helfer bei unseren Festen, die Kulturgruppenleiter und -sprecher, die Mitglieder der Kulturgruppen sowie deren Angehörige, die Kuchenspender, die Sozialreferenten, diejenigen, die sich um unser Vereinsheim kümmern, die Besucher, die Spender und alle, die sich irgendwie für unsere Gemeinschaft einbringen, ein herzliches Dankeschön aus. Dem geschäftsführenden Pfarrer der Kirchengemeinde Böckingen, Dr. Jochen Rexer, dankte sie ganz besonders für seine Bereitschaft, diesen Gottesdienst für uns zu halten, Helene Henning für den Messnerdienst und Jürgen Binder für die Gesamtorganisation unserer Gottesdienste.Für die musikalische Umrahmung des Weihnachtsgottesdienstes geht ein großes Dankeschön an das Karpatenorchester Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner sowie den Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn unter der Leitung von Melitta Wonner, die auch für die musikalische Koordination verantwortlich zeichnete. Ein weiterer Dank gilt den Fürbittenlesern Lara Gaber, Johanna Grempels und Thomas Nikolaus sowie der Siebenbürgisch-sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss und Lara Gaber, die die Gottesdienstbesucher mit Weihnachtsliedern, Gedichten und Instrumentalmusik erfreute.Für den festlichen Rahmen unseres Gottesdienstes gebührt Christa Andree, Jürgen Binder, Jürgen Brenner, Ingrid und Andreas Fuss, Helene Henning, Siegfried Kellner und Gerhard Rau ein besonderes Dankeschön für das Schmücken des Baumes, ebenso wie den Frauen und Kindern, denen wir die schönen und leckeren Honigkuchen am Weihnachtsbaum und in den Päckchen für die Kinder zu verdanken haben: Christa Andree, Marianne Depner, Ingrid Fuss, Silke Kellner, Marlies Roth, Doris und Sofie Schuster und Helga Welter.Für die Überreichung der Päckchen in Tracht danken wir Silke Kellner und Helga Probsdorfer, des Weiteren Uwe Heltner für die Glühweinspende und Roswitha Bertleff, Ingrid Fuss, Uwe Heltner und Astrid Roth für das Vorbereiten des Umtrunks, zu dem alle Besucher im Anschluss an den Gottesdienst herzlich eingeladen wurden.Im Rahmen dieses Gottesdienstes dankte unsere Kreisgruppe auch dem ehemaligen Vorsitzenden des Kreisverbandes Heilbronn im Bund der Vertriebenen, „einem lieben Freund der Siebenbürger Sachsen“, Harald Wissmann, und seiner Frau Petra mit einem kleinen Abschiedsgeschenk für die außerordentlich gute Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg.Die Kollekte unseres Weihnachtgottesdienstes kommt jeweils zur Hälfte dem Kinderhospiz in Hermannstadt sowie der Kirchengemeinde Böckingen zugute.

Gerlinde Schuller, Neckarsulm