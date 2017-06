29. Juni 2017 Druckansicht | Empfehlen

Im August mit dem Bus nach Siebenbürgen

In der ersten Augusthälfte finden neben dem Sachsentreffen zahlreiche Treffen und Veranstaltungen in den Heimatorten in Siebenbürgen statt. In dem Zusammenhang wird die Möglichkeit angeboten, per Bus in zwei Etappen über Ungarn und Arad nach Siebenbürgen zu fahren.

Am 2. August fährt frühmorgens ein luxuriöser Reisebus aus Oberursel Richtung Heldsdorf im Burzenland los. Nacheinander werden dann die weiteren Zustiegsorte Heilbronn, Schwabach bei Nürnberg und Regensburg angefahren. Die Rückreise findet am 15./16. August statt. Ein Platz im Bus kostet inklusive zwei Übernachtungen (Hin- und Rückfahrt) samt Frühstück in einem Hotel in zentraler Lage von Kecskemét/Ungarn bei Übernachtung im klimatisierten Doppelzimmer 230 Euro pro Person und bei Übernachtung im Vierbettzimmer 210 Euro. Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen gibt es bei Heiner Depner, hd@fv-heldsdorf.de, Telefon: (0176) 22314852.

