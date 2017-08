Hamrudner und Sachsentreffen 2017

Die HOG Hamruden lädt alle Interessierten und Freunde zum Hamrudner Heimattreffen für Dienstag, den 8. August 2017, in Hamruden recht herzlich ein. Wir würden uns freuen, möglichst viele Trachtenträger begrüßen zu können. Für die Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt.

„Tag der offenen Kirchenburg“ in Hamruden

Am Samstag, dem 5. August, beteiligen wir uns beim Trachtenaufmarsch in Hermannstadt. Gemeinsame Abfahrt mit dem Bus (bei ausreichender Beteiligung) in Hamruden ist um 6.00 Uhr. Die Rückkehr ist für ca. 22.30 Uhr vorgesehen (mehr zum Sachsentreffen in der SbZ Online ).Im Rahmen der Haferlandwoche 2017 lädt die HOG Hamruden alle Interessierten und Freunde der sächsischen Kultur und Geschichte für Donnerstag, den 10. August, nach Hamruden ein. Folgendes Programm ist vorgesehen: 10.00 Uhr Start mit einem Gottesdienst in der Wehrkirche Hamruden; Begrüßung und Impulsvortrag von Helmut Hallass; Ausstellung/Fotocollagen über die Geschichte und Bräuche von Hamruden; Stände mit traditionellem Essen und Handwerk; siebenbürgisch-sächsische Lieder mit der „Lidertrun“; Auftritt der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Biberach; ­Besichtigungen und Führungen durch die Wehrkirche und das Pfarrhaus Hamruden; rumänische Tänze; verschiedene musikalische und weitere Überraschungen im Tagesverlauf; ca. 18.00 Uhr Theaterstück „De Diätkur“, aufgeführt von der Gemeinschaft der Sachsen aus Hamruden; abends gemütliches Beisammensein bei Musik, Gesang und Tanz. Essen und Getränke werden den ganzen Tag bis in die Abendstunden angeboten. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Über zahlreiche Besucher würden wir uns sehr freuen.

Der Vorstand der HOG Hamruden