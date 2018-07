Brenndorf feiert 650 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung

2018 erfüllen sich 650 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Brenndorf (siehe geschichtliche Daten von Hellmut Klima ). Im Zeichen des Jubiläums stehen sowohl das zweite Heimattreffen am 4.-5. August 2018 in Brenndorf als auch der 13. Nachbarschaftstag der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (HOG Brenndorf) am 29.-30. September 2018 in Brackenheim. Zu beiden Ereignissen laden wir alle Landsleute sowie ihre Familien und Freunde herzlich ein.

Die Kirchenburg Brenndorf im Jahr 1833. Zeichnung von Rudolf That, 1979

Das zweite Heimattreffen in Brenndorf beginnt am 4. August um 11.00 Uhr mit einemin der evangelischen Kirche in Brenndorf, den Pfarrer Dr. Peter Klein halten wird.Anschließend, ca. 12.15 Uhr, wird ebenfalls in der Kirche in einerdes 650. Jahrestages seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Brenndorf gedacht. Nach einer Begrüßung durch Sergiu Arsene, Bürgermeister der Gemeinde Brenndorf, werden ein Festvortrag und Grußworte gehalten. Musikalische Umrahmung: Familie PepeleaOrganisatoren: Evangelische Kirchengemeinde Brenndorf, Bürgermeisteramt, Ortsforum Brenndorf, Dorfgemeinschaft der Brenndörfer (HOG Brenndorf). Der Gottesdienst und die Festveranstaltung in der evangelischen Kirche in Brenndorf werden zweisprachig (deutsch-rumänisch) abgehalten. Alle Brenndörfer und deren Freunde sind dazu herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Anschließendim Rahmen des zweiten Heimattreffens in Brenndorf. Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung erbeten bei Manfred Copony, Handy: (07 21) 98 24 31, E-Mail: copony.manfred [ät] yahoo.com. Ein gemütliches Beisammensein ist auch für Sonntag, den 5. August, im Pfarrhaus geplant. Infos und Anmeldungen bei Manfred Copony.Acht Wochen später findet der 13. Nachbarschaftstag der „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ statt. Das große Treffen beginnt am 29. September 2018 um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst, den Pfarrer Helmut Kramer im Bürgerzentrum Brackenheim halten wird, musikalisch umrahmt vom Brenndorfer Kirchenchor und der Organistin Melitta Wonner.Nach dem Mittagessen findet die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Für Unterhaltung sorgen ab 16.00 Uhr die Blaskapelle Brenndorf und ab 20.00 Uhr das „Memories Duo“. Um das Treffen planen zu können, werden alle Teilnehmer gebeten, sich bis zum 31. August beim Stellvertretenden Vorsitzenden Volker Kreisel, Landhausstraße 36/1,73773 Aichwald, E-Mail: kv044869 [ät] gmx.de, anzumelden. Mehr auf der Internetseite der Dorfgemeinschaft unter www.brenndorf.de

Siegbert Bruss