700 Jahre Bulkesch

Am 3. August fand die Feier zum 700-jährigen Bestehen von Bulkesch statt, organisiert vom Rathaus Seiden und den Gemeinderäten. Bulkesch an der Kokel wurde am 12. November 1319 erstmals urkundlich erwähnt und ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Seiden. Das Fest begann um 17.00 Uhr auf einer eigens dafür errichteten Bühne vor dem Bürgerhaus mit einer Zeremonie der rumänisch-orthodoxen und katholischen Geistlichen aus dem Ort und Umgebung. Nach der Eröffnungsansprache von Alin Trif, Bürgermeister von Seiden, begrüßte Horst Bernhard Schuster, Vorsitzender der HOG Bulkesch in Deutschland, die Gäste. Zahlreiche Bulkescher wurden geehrt, die sich um das Wohl des Ortes verdient gemacht haben.

Festgottesdienst anlässlich der 700-Jahr-Feier in der evangelischen Kirche in Bulkesch. Foto: Sunnhild Walzer

Das reichhaltige kulturelle Programm eröffnete das Ensemble „13. Legion Gemina“ aus Karlsburg (Alba Iulia), das Ausrüstung und Kampftaktik der Daken und Römer erläuterte. Die aus Deutschland angereiste Bulkescher Tanzgruppe unter der Leitung von Sunnhild Walzer überzeugte mit ihrem Können. Auch die folgenden Darbietungen begeisterten das zahlreiche Publikum. Unter anderem trat die siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Mühlbach unter Anna Maria Dahinten auf. Das offizielle Programm endete um 23.00 Uhr mit einem fulminanten Feuerwerk auf dem Marktplatz.Schon am 1. August hatten die Organisatoren der HOG die über hundert aus Deutschland und Österreich angereisten Bulkescher mit Hunklich und Pali im Saal in Bulkesch begrüßt. Bis nach Mitternacht feierten wir unser Wiedersehen in der alten Heimat bei gutem Essen, Musik und Tanz. Für die Verpflegung über den gesamten Zeitraum sorgte der Partyservice Avrami aus Karlsburg.Der Samstag stand, wie erwähnt, ganz im Zeichen der Jahrhundertfeier. In der Früh läuteten die Kirchturmglocken zum Festgottesdienst, der von Alfred Dahinten, Stadtpfarrer von Mühlbach, und Pfarrvikar Nick Fernolend in der gut besetzten evangelischen Kirche zelebriert wurde. Für ergreifende Momente sorgte Ramona Orendi mit der musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes. Eine besondere Freude war es, unseren Ehrengast Martin Bottesch, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS), mit Gattin zu begrüßen. Vertreter der orthodoxen Kirche und Besucher der Nachbargemeinden Seiden und Taterloch konnten wir ebenso in unserer Mitte willkommen heißen. Die Andacht für unsere Toten auf dem Friedhof musste wegen strömenden Regens in der Kirche abgehalten werden. Danach fanden sich alle Gäste im Gemeindesaal ein, wo ein leckeres Festmahl gereicht wurde. Eine hervorragende musikalische Einlage bot ­Maria Popa mit dem eigens für diesen Anlass verfassten Gesangstück „Revederea“. Am Sonntag nach dem Mittagessen endete unsere gemeinsame Zeit in Bulkesch.Dieser Feier und der dazu veröffentlichten Broschüre waren unzählige Stunden an Telefonaten, Besuche in den Archiven von Hermannstadt, Karlsburg und Budapest, wo sich auch die Urschrift der Urkunde von 1319 befindet, und andere Recherchen vorausgegangen. Die Mühe hat sich gelohnt!Es war ein schönes und gelungenes Fest, auch dank der vielen freiwilligen Helfer aus den Reihen der Besucher und Einheimischen. Euch allen herzlichen Dank.

Der Vorstand