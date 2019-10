Der Förder­verein Stolzenburg e.V. dankt allen Mitgliedern für die Teilnahme und das Interesse an der Jahreshauptversammlung, die am 14. September in Illingen stattgefunden hat. Es gab regen Austausch und Diskussionen rund um die Friedhofspflege in Stolzenburg ­sowie einige neue Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Beim anschließenden Stolzenburger Treffen präsentierte der Förderverein eine Fotodokumentation über den Fortschritt der Friedhofspflege der letzten Jahre.

Stolzenburger Heimatbuch geplant

Einen lieben Dank an unsere Landsleute für die großzügigen Spenden in Illingen. Ein herzliches Dankeschön auch an Hans Werner, unseren Friedhofsverwalter, für seine hervorragenden und zuverlässigen Arbeiten. Für kommendes Jahr suchen wir ehrenamtliche Helfer für die Friedhofspflege vor Ort. Bei Interesse bitte beim ersten Vorstand Michael Theuerkauf, Telefon: (0561) 887592, oder per E-Mail: mogk-kassel [ät] t-online.de, melden. Zur Brauchtums- und Kulturpflege gehört auch der traditionelle Trachtenumzug beim Heimattag in Dinkelsbühl, zu dem wir jetzt schon für Pfingsten 2020 herzlich einladen.Wir bedanken uns beim Vorstand Martin Schenn vom Siebenbürgischen Verein Illingen dafür, dass wir die Friedhofspflege und das Projekt „Heimatbuch“ vorstellen konnten. Michael Hihn aus Ingolstadt, gebürtiger Reußner, plant die Veröffentlichung des Buches „Aus der Geschichte der Gemeinde Stolzenburg in Siebenbürgen“. Astrid Thal, geborene Schneider, die das Lektorat des Buches ehrenamtlich übernommen hat, stellte es beim Stolzenburger Treffen vor. Hier ein Auszug aus ihrer Präsentation:„Mit diesem Werk halten wir unser Stolzenburg von einst in Händen, denn in den über 700 Seiten ist alles drin: die Geschichte von mehr als sieben Jahrhunderten, die wichtigsten historischen Gebäude, Schulwesen, Brauchtum, Tracht, Anekdoten, Namensforschung, Wirtschaft, Bevölkerungsentwicklung und -zusammensetzung etc. sind detailliert beschrieben bzw. anhand der verwendeten Quellen zum Teil auch in Originaltexten wiedergegeben. Seine Informationen schöpft das Buch aus alten Urkunden, Vereins- und anderen Satzungen, Jahrbüchern, Kirchenmatrikeln, Protokollen, Steuerlisten, Gerichtsakten sowie verschiedenen Veröffentlichungen zur Geschichte Siebenbürgens und es lädt ein, mit Zeit und Muße hinab zu tauchen in vergangene Jahrhunderte und die unzähligen schrecklichen Ereignisse und stürmischen Zeiten im Geiste mitzuerleben.Auch dieses Mal ist der Gemeinschaftssinn, der sich in der Vergangenheit so oft bewährt und zum Erfolg geführt hat, gefragt: Es wäre sehr schade, wenn die Stolzenburger die letzte Chance nicht nutzen würden, sich durch die Anschaffung dieses Buches ein Stück Heimat und Vergangenheit für sich und ihre Kinder zu sichern, eingedenk der Stolzenburger Losung: ‚Der Väter Eintracht ehre ich, der Enkel Treue rühme mich.‘ Dieses umfangreiche Werk gehört wirklich in jede Familie, jedes Haus mit Stolzenburger Wurzeln, aber selbstverständlich freuen wir uns auch über Nicht-Stolzenburger, die sich dafür interessieren.“Also bitte anmelden und das Buch vorbestellen, damit ein Druck möglich wird! Auch Spenden sind willkommen, um unser Vorhaben verwirklichen zu können. In der Hoffnung, dass das Projekt von Michael Hihn zustande kommt, wünscht der Stolzenburger Förderverein e.V. seinen Landsleuten und allen Interessierten bereits jetzt viel Freude bei der Lektüre und anregende Gespräche im Verwandten- und Bekanntenkreis. Bei Interesse bitte bei Michael Hihn, Telefon: (0178) 8064870, (0841) 57674, oder Irmtraut Gierelth, Telefon: (0841) 86280, E-Mail: irmtraut.gierelth [ät] gmx.de, melden. Weitere Infos auch auf der Webseite des Fördervereins Stolzenburg e.V. unter http://stolzenburger.de

Der Vorstand des Fördervereins