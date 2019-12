Dank der Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) ist es gelungen, die evangelische Kirche in Brenndorf als wichtiges Denkmal und Kulturgut zu erhalten. Erhebliche Eigenmittel in die vier Renovierungsetappen der letzten sieben Jahre haben die evangelische Kirchengemeinde Brenndorf und die „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (HOG Brenndorf) eingebracht.

Die evangelische Kirche in Brenndorf erstrahlt nun rundum in neuem Glanz, nachdem im Sommer 2019 die Nordseite des Gotteshauses renoviert wurde. Foto: Hugo Thiess

2013 wurde die Saalkirche, 2014/2015 der Kirchturm und 2017 die Südfront des Kirchenschiffes restauriert. Im Jahr 2019 wurde nun die Nordseite der Kirche repariert, einschließlich des Nordeingangs und der Sakristei, der Regenrinnen, Fallrohre und Zwischenrinnen. Tischlerarbeiten wurden an der Sakristei und den Fenstern am Kirchturm durchgeführt. Die Bauarbeiten wurden von Mitte Mai bis Ende August von der Baufirma Op-Art mit Sitz in Sankt Georgen und die Schreinerarbeiten von der Schreinerfirma Kronstadt Restaurare durchgeführt.Zum erfolgreichen Abschluss der Renovierungsarbeiten lädt die evangelische Kirchengemeinde Brenndorf, vertreten durch Pfarrer Dr. Peter Klein, zum Dankesgottesdienst für den 14. Dezember in die Kirche ein, die nun in neuem Glanz erstrahlt. Programm: 11.00 Uhr Festgottesdienst, Predigt: Bischof Reinhart Guib; 13.00 Mittagessen im Kulturheim; 14.30 bis 16.00 Uhr gemütliches Beisammensein mit Adventsingen. Für die Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 7. Dezember, Telefon: (0040-268) 360550, E-Mail: petersberg [ät] evang.ro. Angemeldete erhalten eine Einladung, mit der der Zugang in das Kulturheim erfolgt. Das Fest wird mit finanzieller Unterstützung des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt ausgerichtet.

S.B.