22. Januar 2021

Friedhofspflege in Meeburg

1986 erfolgten die letzten Arbeiten zweier Nachbarschaften auf dem evangelischen Friedhof in Meeburg – siehe Heimatbuch „Meeburg“. Auf dem Treffen 2000 in Metzingen bei Stuttgart, also nach knapp 15 Jahren, wurde auf Initiative von Gerda Schuller und Michael Klein beschlossen, wieder Pflegearbeiten auf dem Friedhof in Meeburg (zwischen Reps und Schäßburg) durchführen zu lassen. Darüber wurde in der Siebenbürgischen Zeitung vom 31. Januar 2001, Seite 14, berichtet.

Evangelischer Friedhof Meeburg im Sommer 2020. Foto: Reinhard Zerwes Erfreulicherweise möchten nun engagierte Meeburger wie Reinhard Zerwes wieder Pflegearbeiten auf dem Friedhof durchführen lassen. Weil die Friedhofsarbeiten nicht nur eine jahrhundertealte Tradition, sondern auch eine moralische Pflicht der Siebenbürger Sachsen sind – nach dem Motto „zum Gedenken an unsere Vorfahren, die dort ruhen“ –, bitten diese engagierten Meeburger die Leser dieser Zeitung, die sich mit diesem Ort verbunden fühlen, um Spenden, damit sie die Friedhofsarbeiten organisieren können. Details bitte bei Oswald Zerwes, Telefon: (0 86 69) 1 24 98, erfragen. Der Zaun ringsum wurde repariert, ein neues Tor eingesetzt. Im Laufe der Jahre wuchs die Vegetation natürlich wieder, so dass heute, nach zwei Jahrzehnten, manche von einem regelrechten jungen Wald auf dem Meeburger Friedhof sprechen – siehe Foto und auf der Homepage www.meeburg.de > Nachbarzeichen …Erfreulicherweise möchten nun engagierte Meeburger wie Reinhard Zerwes wieder Pflegearbeiten auf dem Friedhof durchführen lassen. Weil die Friedhofsarbeiten nicht nur eine jahrhundertealte Tradition, sondern auch eine moralische Pflicht der Siebenbürger Sachsen sind – nach dem Motto „zum Gedenken an unsere Vorfahren, die dort ruhen“ –, bitten diese engagierten Meeburger die Leser dieser Zeitung, die sich mit diesem Ort verbunden fühlen, um Spenden, damit sie die Friedhofsarbeiten organisieren können. Details bitte bei Oswald Zerwes, Telefon: (0 86 69) 1 24 98, erfragen. Michael Schuller

Schlagwörter: Meeburg, HOG, Friedhofspflege

