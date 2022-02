Reise der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt vom 23.-30. Mai 2022

Die Begegnung auf dem Huet-Platz findet vom 20.-22. Mai 2022 statt. Die HDH (Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt) setzt die Tradition fort und bietet nach der Begegnung eine Reise an. Es sind noch ein paar Plätze frei. Die Anreise nach Hermannstadt erfolgt privat.

Programm

Nach dem Frühstück Fahrt nach La Vâltori (Ortschaft Lisa) Besichtigung • Sâmbata de Sus – Klosterbesichtigung • Sâmbata de Jos – Besichtigung des Gestüts• Fogarasch – Besichtigung der Burg • Malmkrog – Besichtigung des Schlosses und der Kirche • Elisabethstadt – Besichtigung der armenischen Kirche • Klausenburg – Stadtrundfahrt • Abendessen – Übernachtung in Klausenburg (Konzert oder Opernbesuch)• Frühstück im Hotel • Ausflug nach Bonţida • Weiterfahrt nach Sic – Casa Satului („Das Tanzmuseum“) und in die Schilflandschaft • Arcalia – Schloss und Dendrologischer Park • Rückfahrt nach Klausenburg • Konzert • Abendessen• Nach dem Frühstück: Fahrt nach Thorenburg (Turda) • Besichtigung der Klamm in Turda • Fahrt über Rimetea zum Conacul Secuiesc • Gulaschessen im Conacul Secuiesc, Weinverkostung in Ciumbrud • Mühlbach – Besichtigung der Kirche und des Friedhofs • Ankunft in Hermannstadt, drei Übernachtungen • Abendessen in Hermannstadt• Rășinari/ Straßenbahn (nur für unsere Gruppe) • Besichtigung Haus Cioran • Hohe Rinne • Käseverkostung • Besichtigung der alten Holzkirche • Besichtigung Grab Constantin Noica • Abendessen in Michelsberg bei Familie Henning• Weißenburg (Alba Iulia) mit Besichtigung der Zitadelle und Wachwechsel • Mittagspause in Alba Iulia • Fahrt nach Kelling (Besichtigung der Gräfenburg) • Dobring • Großau – Kirchenburg, Speckturm und Störche fotografieren, Speckverkostung • Rückfahrt nach Hermannstadt• Rothberg Besuch und Diskussion bei Eginald Schlattner (evtl. Besuch des Gottesdienstes) • Holzmengen (Projekt Romakinder) • Seiden (Jidvei), Weinprobe, spätes Mittagessen • Baaßen • Rückfahrt Hermannstadtper E-Mail: dagmar.zink[ät]web.de oder telefonisch unter (09 51) 9 17 84 83.

Dagmar Zink