Schäßburger Treffen in Dinkelsbühl

Der Vorstand der HOG Schäßburg e.V. lädt alle Mitglieder sowie all jene, die bei einem Wiedersehen gemeinsam feiern möchten, nach Dinkelsbühl ein. Das Schäßburger Treffen findet vom 9. bis 11. September in der Schranne statt. Eine frühzeitige Anmeldung der Teilnehmer ist erwünscht.

as Programm beginnt am Freitag, dem 9. September, ab 18.00 Uhr mit dem Treffen der Senioren in der Brauereigaststätte „Zum Wilden Mann“, Wörnitzstraße 1, Telefon: (0 98 51) 55 25 25.Am Samstag, den 10. September, steht die Schranne ab 9.00 Uhr für die Teilnehmer offen. Die Mitgliederversammlung der HOG Schäßburg e.V. mit der Wahl eines neuen Vorstandes findet ab 11.00 Uhr im Kleinen Schran­nensaal statt. Nach der Mittagspause folgt um 15.00 Uhr die Eröffnung des Schäßburger Treffens im Großen Schrannensaal. Mit dem Festgottesdienst in der Schranne am Sonntag, dem 11. September, um 10.00 Uhr geht das Treffen zu Ende.

Der Vorstand der HOG Schäßburg