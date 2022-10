Gelungenes Großauer Treffen

Nach der pandemiebedingten Pause fand am 17. September das 18. Groß­auer Treffen in Denkendorf bei Stuttgart statt. Begonnen wurde mit dem traditionellen Gottesdienst in der Klosterkirche mit Pfarrer Franz Weingärtner und dem Thema Glaubenskraft aus dem Gesangbuch und Liedbetrachtung zu EG 70 „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Die Begleitung des Gottesdienstes gestalteten neben dem Organisten Dr. Immanuel Martini die Großauer Blaskapelle unter Leitung von Hermann Grennert und Andreas Wagner sowie die Geigensolisten Janis und Laurin Stieger. Die Kollekte des Gottesdienstes ging zu Gunsten der Kirchengemeinde in Großau.

Großauer Treffen in Denkendorf. Foto: Brigitte Benning

Nach dem Mittagessen in der Festhalle erfolgte die Vorstellung des amtierenden HOG-Vorstandes. Dieser informierte über die laufenden und bereits abgeschlossenen Projekte der HOG. Die wichtigen Malerarbeiten an und in der Kirche sowie am Turm in Großau sind beendet. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Kurator Mathias Krauss, der die Arbeiten vor Ort begleitet hat. Gleichzeitig wurde das langjährige Projekt „Informationstafeln auf dem Friedhof“ erfolgreich abgeschlossen. Dieses konnte nur dank der großzügigen Spenden der Firmen Stix und Schunn sowie zahlreicher Arbeitsstunden vor Ort realisiert werden.Der stellvertretende Vorsitzende des HOG-Verbandes, Thomas Schneider, begrüßte die Anwesenden ebenfalls und verlieh mehrere Urkunden an ehemalige Vorstandsmitglieder für ihre Verdienste in der HOG Großau. Anerkennungsurkunden erhielten Rosine Stieger und Ernst Klamer, die Silberne Ehrennadel ging an Marianne Liebhart. Herzlichen Dank für den Einsatz und die ehrenamtliche Arbeit in den letzten Jahren.Das Kulturprogramm am Nachmittag wurde mit dem traditionellen Einmarsch der Trachtenpaare eröffnet. Die Großauer Tanzgruppe führte drei Tänze auf.Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung und Würdigung von Maria Schenker – an ihrem 80. Geburtstag – für ihren unermüdlichen Einsatz für die Großauer Gemeinschaft. Ihr zu Ehren wurde eine Trachtenschau präsentiert, bei der alle in Großau bekannten Trachtenarten bewundert werden konnten.Der Ausklang des gelungenen Festes erfolgte am Abend beim Ball mit der Band „Power Sachsen“. Wir bedanken uns bei Pfarrer Weingärtner, allen Mitwirkenden und Helfern sowie den zahlreichen Spendern für das gelungene Fest und freuen uns auf ein Wiedersehen am 13. August 2023 anlässlich der 800-Jahr-Feier in der Kirchenburg Großau.

Der Vorstand