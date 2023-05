Kulturreise der HOG Holzmengen e.V. zum Schloss Horneck

Zum Jahresauftakt 2023 organisierte der Vorstand der HOG Holzmengen e.V. für die Holzmenger Kulturgruppen (Chor, Tanzgruppe, Adjuvanten) und den erweiterten Vorstand, eine Kulturreise unter dem Thema „Auf den Spuren der Siebenbürger“ zum Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“.

Gruppenbild der Holzmenger Kulturgruppen bei ihrem Besuch von Schloss Horneck. Foto: Christa Staufert

Bei schönstem Wetter startete am 18. März die Reise mit dem Bus am Bahnhof in Oberesslingen. Nach einem Zwischenstopp in Ludwigsburg erreichte die fröhliche Gesellschaft pünktlich um 11.00 Uhr Schloss Horneck. Im Jugendstil-Saal begrüßte der Vorstandsvorsitzende Thomas Schneider die Teilnehmer und eröffnete offiziell die Kulturveranstaltung mit der Verkündung des Tagesprogramms. Die erweiterte Vorstandssitzung fand von 11.30 bis 13.00 Uhr statt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen hatten wir das Vergnügen, von Dr. Horst Müller persönlich, als historischer Ritter gekleidet, begleitet von Thomas Schneider und Helmut Krauss in siebenbürgisch-sächsischer Tracht, durch das Schloss und den Schlosskeller geführt zu werden. Dr. Müller nahm uns mit auf eine Zeitreise, er berichtete über die frühzeitliche Geschichte des Schlosses und wie sich dieses zum Kulturzentrum der Siebenbürger Sachsen entwickelte. Anschließend stand ein Besuch im Siebenbürgischen Museum auf der Tagesordnung. Jeder konnte sich nach Belieben die ausgestellten Exponate im eigenen Rhythmus anschauen und in den Bereichen verweilen, die ihn am meisten bewegten. Bei Kaffee und Kuchen fand ein wunderschöner Tag in Gemeinschaft mit alten Freunden seinen Abschluss. Danke ihr Lieben, dass ihr dabei wart und wir diesen herrlichen Tag gemeinsam verbringen durften!

Christa Staufert