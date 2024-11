Tobsdorfer Jubiläumstreffen

Das Tobsdorfer Treffen feierte Jubiläum: die 20. Ausgabe fand vom 27. bis 29. September in Sonnenbühl-Erpfingen statt. Das Treffen, das erneut fast 150 Tobsdorferinnen und Tobsdorfer auf der Schwäbischen Alb ein Wochenende lang zusammenführte, kann als sehr erfolgreich bezeichnet werden.

Teilnehmer des Tobsdorfer Treffens nach dem Gottesdienst. Foto: Phoebe Schwager

Bereits zum fünften Mal war die Gemeindehalle in Erpfingen für gut drei Tage Dreh- und Angelpunkt der Tobsdorfer. Ein Teil der Gäste übernachtete wie gewohnt im Feriendorf Sonnenmatte in unmittelbarer Nähe der Halle. Der steile Anstieg zum Feriendorf veranlasste aber einige Gäste, sich lieber „unten im Tal“ einzuquartieren.Der erste Tag wurde im kleinen Kreis verbracht. Die selbst gebackenen Kuchen der fleißigen Tobsdorferinnen am Nachmittag sowie das selbst gemachte „Brodelawend“ und der „Male“ am Abend schmeckten vorzüglich. Bei dezenter Hintergrundmusik konnte man sich in gemütlicher Runde gut unterhalten, zu erzählen hatte man sich jedenfalls sehr viel.Am Haupttag des Treffens, bei dem zuerst ein riesiges Kuchen- und Tortenbüfett zur Kaffeezeit einlud, fand die Mitgliederversammlung der Heimatgemeinschaft Tobsdorf statt. Die Vorsitzende Heike Mai-Lehni legte den Tätigkeitsbericht über die letzten beiden Jahre vor. Die Orgel der Tobsdorfer Kirche wurde nach einer umfassenden Restaurierung 2023 in der Mediascher Margarethenkirche wieder aufgebaut – auch mit finanzieller Unterstützung der Heimatgemeinschaft Tobsdorf. Das Gästehaus in der alten Schule in Tobsdorf wurde für fünf weitere Jahre von der Gemeindeverwaltung Hetzeldorf gepachtet, braucht aber unbedingt mehr Übernachtungsgäste. Der Friedhof befindet sich bei Familie Schneider in besten Händen. Sehr erfolgreich waren auch die Beteiligung der Heimatgemeinschaft mit einer Trachtengruppe in den letzten Jahren am Heimattag in Dinkelsbühl. Kassenwartin Angelika Schwager präsentierte den Kassenbericht für die beiden zurückliegenden Jahre, die Kassenprüferinnen Renate Kloos und Petra Malmer bescheinigten eine hervorragende Kassenführung. Mit einem kleinen Präsent dankte Heike Mai-Lehni Irmgard Kartmann, die bei allen 20 Treffen dabei gewesen ist.Zudem wurde in der Gemeindehalle eine Auswahl von Fotos der vergangenen 19 Treffen in analoger und digitaler Form gezeigt. Viele Teilnehmer erfreuten sich an den Bildern und stellten etwas überrascht fest: „Schau, wie jung wir da waren!“Zum Abendessen sorgten die fleißigen Helferinnen und Helfer für ein reichhaltiges, toll anzusehendes und schmackhaftes siebenbürgisches Büffet, das keine Wünsche übrigließ. Mittlerweile hat dieses „siebenbürgische Abendessen“ Kultstatus erreicht. Am Abend und bis in die späten Nachtstunden sorgte das Duo „WeR“ für ausgelassene Stimmung und eine stets gut gefüllte Tanzfläche.Das Treffen endete mit dem Abschlussgottesdienst, den Pfarrer i.R. Rolf Binder nach der Liturgie der Heimatkirche würdig gestaltete. Im Gottesdienst wurde auch an die 13 seit dem letzten Treffen verstorbenen Tobs­dorferinnen und Tobsdorfer gedacht. Die Kollekte, die über 400 Euro einbrachte, ist anlässlich der 500 Jahre seit der Fertigstellung der Tobsdorfer Kirche für die Evangelische Kirchengemeinde Mediasch bestimmt.Ein herzlicher Dank geht an alle an der Durchführung des Tobsdorfer Treffens Beteiligten. Nur gemeinsam ist ein solches Treffen erfolgreich zu bewältigen. Dass es erneut sehr gelungen war, bewiesen die zufriedenen Gesichter und die vielen positiven Rückmeldungen bei der Verabschiedung.

Rainer Lehni