8. Juli 2025

HOG Zendersch beim Heimattag

Der alljährliche Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl wurde am Pfingstwochenende unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ gefeiert. Getreu diesem Motto war die diesjährige Teilnahme unserer HOG von besonderer Bedeutung, da wir mit zwei echten, gut befreundeten Brautpaaren aufmarschierten, die ihre Trachten zeigten und großen Beifall erhielten. Dies geschah unter den Klängen der Blaskapelle Heidenheim/Göppingen, die unmittelbar vor uns marschierte.

Zwei Zenderscher Brautpaare, von links: Tobias Frintz und Kerstin, geborene Adam, sowie Ralf Potsch und Jessica, geborene Schuster.



Mit einer der größten Gruppen beim diesjährigen Heimattag waren wir mit 78 Erwachsenen und sieben Kindern vertreten, die sich pünktlich an der Gedenkstätte versammelten. In der Dinkelsbühler Innenstadt versammelten sich zahlreiche Besucher des Heimattages, um die vielfältigen und farbenfrohen Trachten sowie die Klänge der Blasmusik zu bewundern, darunter auch viele Angehörige, Freunde und Bekannte, die uns zujubelten (Gänsehaut pur). Im Anschluss wurden Fotos zum Festhalten des diesjährigen Heimattags gemacht. Danach trafen sich alle Trachtenträger in der Gaststätte „Piazza“ zum gemeinsamen Mittagessen. Ein weiterer schöner Heimattag mit vielen Eindrücken neigte sich dem Ende zu. Trachtengruppe der HOG Zendersch beim Heimattag in Dinkelsbühl Wir möchten uns auf diesem Weg auch im Namen der Brautpaare herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Mitwirken bedanken, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen, und freuen uns bereits auf den nächsten Heimattag. Mit einer der größten Gruppen beim diesjährigen Heimattag waren wir mit 78 Erwachsenen und sieben Kindern vertreten, die sich pünktlich an der Gedenkstätte versammelten. In der Dinkelsbühler Innenstadt versammelten sich zahlreiche Besucher des Heimattages, um die vielfältigen und farbenfrohen Trachten sowie die Klänge der Blasmusik zu bewundern, darunter auch viele Angehörige, Freunde und Bekannte, die uns zujubelten (Gänsehaut pur). Im Anschluss wurden Fotos zum Festhalten des diesjährigen Heimattags gemacht. Danach trafen sich alle Trachtenträger in der Gaststätte „Piazza“ zum gemeinsamen Mittagessen. Ein weiterer schöner Heimattag mit vielen Eindrücken neigte sich dem Ende zu.Wir möchten uns auf diesem Weg auch im Namen der Brautpaare herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Mitwirken bedanken, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen, und freuen uns bereits auf den nächsten Heimattag. Elke und Daniel Schuster

Schlagwörter: Zendersch, HOG, Heimattag 2025, Dinkelsbühl, Trachtenumzug

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.